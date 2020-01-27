'Yılın telif polisiye kitabı' ödülü BGC üyesi Cenk Çalışır'ın - Son Dakika

Dünya Kitap tarafından verilen 'Yılın en iyileri ödülleri 2019' sahiplerini buldu. Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Cenk Çalışır, 'Beria' isimli romanıyla 'Yılın telif polisiye kitabı' ödülünü aldı.



Yayın dünyasının belleği Dünya Kitap'ın 27 yıldır verdiği gelenekselleşmiş 'Yılın en iyileri ödülleri' belli oldu. Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Cenk Çalışır'ın yanı sıra Kemal Varol, Hilmi Yavuz, Makbule Aras Eivazi, Alfa Basım Yayım, Ercan Akbay, Ahmet Ümit, Erol Üyepazarcı, Ömür Akkor ve Silva Özyerli ödül aldı. Ödüller, Elite World İstanbul Hotel'de yapılan törenle sahiplerine takdim edildi. Dünya Kitap Yılın Telif ve Çeviri Kitabı Ödülleri Seçici Kurulu Kemal Varol, Hilmi Yavuz, Makbule Aras Eivazi ve yayınevleri arasında Alfa Basım Yayım'ı ödüle değer buldu. 'Yılın telif polisiye kitabı' ödülüyse Ercan Akbay ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyesi Cenk Çalışır'a gitti. Bu dalda Ahmet Ümit'e ve Erol Pazarcı'ya 'Polisiye seçici kurulu özel ödülü' verildi.



Gastronomi kültürü kitapları arasındaki seçimdeyse "Yılın En İyi Gastronomi Kitabı" ödülünü Ömür Akkor'un üç ciltlik çalışması aldı. Yine Ömür Akkor yeme-içme kültürüne yıllardır yaptığı katkılar nedeniyle "Gastronomi Kültürü Emek Ödülü"nün de sahibi oldu SilvaÖzyerli ise Gastronomi Seçici Kurulu Özel Ödülü'nü aldı. 29 yaşına basan Dünya Kitap Dergisi tarafından, 1993'ten bu yana verilen Dünya Kitap Ödülleri "Yılın En İyileri" için Başar Başarır, Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celal Zeynioğlu ve Yekta Kopan'dan oluşan seçici kurul, "Yılın Telif Kitabı" ödülünü, Kemal Varol'un İletişim Yayınları'ndan çıkan "Aşıklar Bayramı" adlı yapıtına verdi. Diyarbakır'da öğretmenlik yapan Varol, törene katılamadı. Varol adına ödülü, seçici kurul üyesi Başar Başarır'dan İletişim Yayınları'ndan Emre Bayın aldı.



"Yılın Çeviri Kitabı" ödülünün sahibi ise yine aynı seçici kurulca FuruğFerruhzad'dan çevirdiği Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanan "Rüzgar Bizi Götürecek" ile Makbule Aras Eivazi olarak belirlendi. Eivazi'ye ödülünü Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner verdi. Hilmi Yavuz ise Everest Yayınları'ndan çıkan "Behçet Hoca" kitabıyla Dünya Kitap Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Yavuz'a ödülünü Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ verdi. - BURSA