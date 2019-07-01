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Yılın transferi Frenkie de Jong Alanya'da tatilini sürdürüyor

7 dakika önce

- Yılın transferi Frenkie de Jong Alanya'da tatilini sürdürüyor Başkan Çavuşoğlu, Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong'a başarılar dilediANTALYA - Barcelona'nın Ajax'tan 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de Jong, Antalya'nın Alanya ilçesindeki...

- Yılın transferi Frenkie de Jong Alanya'da tatilini sürdürüyor
Başkan Çavuşoğlu, Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong'a başarılar diledi
ANTALYA - Barcelona'nın Ajax'tan 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de Jong, Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatilini sürdürüyor. Otel önünde bulunan denize su sporları yapmak için gelen ünlü futbolcuyu Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ziyaret ederek başarılar diledi.
İspanyol devi Barcelona'nın, Ajax'tan yeni sezon için 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Hollandalı genç oyuncu Frenkie de Jong, tatil için bir hafta önce Alanya'ya gelerek, Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Genç futbolcu dün arkadaşlarıyla beraber kaldığı otelin önündeki denizde tatilcilerin en büyük eğlenceleri arasında yer alan jet-ski, banana, flyboard ve paraşüt aktivitelerinin olduğu su sporlarına katıldı. Jong'ı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı futbolseverler de futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Su sporlarından oldukça memnun kalan Jong, bugün tekrarı için yine aynı alana geldi.
Jong'u burada Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Jong'a başarılar dileyen Çavuşoğlu ziyaretin anısına üzerinde Alanyaspor'un logosunun bulunduğu kahve seti hediye etti. Jong daha sonra arkadaşlarıyla beraber su sporları yapmak için jet-skiyle mavi sulara açıldı.
Çavuşoğlu: "Kendisiyle hem sohbet ettik hem de başarılar dilek"
İHA'ya konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong'un kendi mahallesi olan Türkler'de tatil yaptığını söyledi. Çavuşoğlu, "Frenkie de Jong burada ziyaret ettik ve hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Tabii ki Alanya turizm açısından dünyada anılan bir şehir haline geldi. Alanyaspor'un Süper Lig'de olması bakımından her zaman her yere ismi geçen bir şehir oldu. Frenkie de Jong'da bizim mahallemize tatile gelmiş. Kendisiyle hem sohbet ettik hem de başarılar dilek. Yeni takımında da başarılar diyoruz" dedi.
Yılın transferi Frenkie de Jong Alanya'da tatilini sürdürüyor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
barcelona, futbolcu, alanya, ajax, Spor
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