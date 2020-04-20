'Yılın Ürünleri' dijital ödül töreniyle açıklanacak - Son Dakika
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'Yılın Ürünleri' dijital ödül töreniyle açıklanacak

13 dakika önce

45 ülkede düzenlenen 'Yılın Seçilmiş Ürünü' programı kapsamında Türk tüketicilerinin oylarıyla belirlenen 'Yılın Ürünleri', dijital ödül töreniyle açıklanacak.

'Yılın Ürünleri' dijital ödül töreniyle açıklanacak, System.String[]

45 ülkede düzenlenen 'Yılın Seçilmiş Ürünü' programı kapsamında Türk tüketicilerinin oylarıyla belirlenen 'Yılın Ürünleri', dijital ödül töreniyle açıklanacak. Tören, Türkiye'de bir ilk olarak, online yapılacak.

Dünyanın en eski ve köklü programlarından biri olduğu belirtilen ve 1987'den günümüze kadar 45 ülkede 4.5 milyar tüketiciye ulaşan Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) programının 2020 ödülleri, 21 Nisan 2020 Salı günü gerçekleştirilecek online ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Türkiye'nin ilk dijital ödül töreni olduğu belirtilen etkinlik saat 21.00'da başlayacak ve Türk tüketicilerinin oylarıyla ödül kazanan inovatif ürünler açıklanacak. Ünlü radyo programcısı Geveze'nin sunacağı ödül törenini canlı izlemek ve katılmak isteyenler, töreni yilinurunu.com.tr sitesi üzerinden online takip edebilecek.

TÜRKİYE'DE 5'İNCİ KEZ DÜZENLENİYOR

YSÜ bu yıl Türkiye'de 5'inci kez düzenlenirken, geride kalan 4 yıl içinde gıda, içecek, kişisel bakım, anne ve bebek, temizlik, sağlık ve sigorta kategorilerinde toplam 37 inovatif ürünün Türk tüketicilerinin oylarıyla ödüllendirilirken, Yılın Seçilmiş Ürünü programının 2020 yılı kazananları, araştırma şirketi Nielsen'in Türkiye genelinde 4 bin 99 tüketici ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda belirlendiği kaydedildi

"KORONAVİRÜSE RAĞMEN EKONOMİYE VE MARKALARA HEYECAN GETİRECEĞİZ"

Yılın Seçilmiş Ürünü programını markalarla ve Türk tüketicileriyle beşinci kez buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu: "YSÜ programı, dünyanın en eski ve köklü programlarından biri. Bu prestijli programı ve ödül törenini, Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir formatta, dijital olarak tüketiciler ve markalarla buluşturacağız. Değişen pazar koşulları ve tüketici ihtiyaçları, inovasyonları şekillendiriyor, üreticiliği geliştiriyor. Biz de, bir inovasyon elçisi olarak, günlük hayatlarımızın büyük ölçüde değiştiği bu dönemde, her yıl düzenlediğimiz etkinliğimizde önemli bir inovasyon yaparak, ödül törenini dijitale dönüştürdük. Dijital ödül törenimizle, koronavirüsün etkilerini hissettiğimiz bu günlerde, ekonomiye ve ödül alacak tüm markaların hizmet sunduğu sektörlere heyecan getireceğiz. Ayrıca, bu yıl ilk defa ödül törenimize markalar ve program ortaklarımızın yanı sıra tüketiciler de katılacak. Bu dijital ödül töreninin; tüketicilere kendileri için markalar olarak yenilikler yapmayı sürdürdüğümüzü ve hayatın durmadığını göstermek, aynı zamanda da evde geçirmek zorunda olduğumuz bu zaman diliminde izleyenler ile markaları bir araya getirerek, olumlu bir etkileşim oluşturmak adına önemli bir fırsat olacağına inanıyorum." dedi.

(İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:00 Kaynak: İHA

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