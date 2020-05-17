Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, koronavirüs görülmedi - Son Dakika

BİNGÖL'ün, yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi. Halk, salgının ilçeye uğramamasına sevindiklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün bugüne kadar Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görülmediği öğrenildi. Resmi rakamlara göre 29 bin 174 nüfusu bulunan ilçede bugüne kadar pozitif vakaya rastlanılmamasına rağmen halk evden çıkmıyor. Salgın tedbirlerinin harfiyen uygulandığı ilçede vatandaşlar virüsün ilçede ortaya çıkmamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

'HÜKÜMETİMİZİN ALDIĞI KARARLARI HARFİYEN UYGULADIK'

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl , ilçede ilk günden itibaren koronavirüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığını belirterek, şunları kaydetti: