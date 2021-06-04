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Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi - Son Dakika

Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi

04.06.2021 10:17

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında dronla havadan görüntülendi.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında dronla havadan görüntülendi.

Emirdağ ilçesine ismini veren, 2 bin 300 rakımlı Emir Dağları'ndaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada otlayan, kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen,

toplu halde gezen ve dörtnala koşan atlar, dronla görüntülendi. Mevsime bağlı olarak ot ve su bulmakta zorluk çeken atlar, bazı zamanlarda yerleşim yerleri yakınlarına kadar iniyor. Bazen de yılkı atları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle sivil toplum kuruluşlarının bölgeye bıraktığı saman ve yoncalarla besleniyor.

Bölgedeki Tez köyünde yaşayan Nurettin Yılmaz, "Emirdağ yaylalarında yılkı atları yayılıyor, yılkı atları yaşıyor. Bu bölge yılkı atlarının doğal yaşam alanıdır ve biz bu atların, bu tabiat varlıklarının korunmasından yanayız" dedi.


- Afyonkarahisar
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi
Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi

Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılkı atları, 2 bin 300 rakımlı yaylada dronla görüntülendi - Son Dakika


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