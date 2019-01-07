Son Dakika Haberleri: Yılkı Atları, Akdağ'da Amatör Kamera Tarafından Görüntülendi

Yılkı Atları, Akdağ'da Amatör Kamera Tarafından Görüntülendi

1 saat önce

- Yılkı Atları, Akdağ'da amatör kamera tarafından görüntülendiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisır'ın Sandıklı İlçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda yılkı atları görüntülendi.

- Yılkı Atları, Akdağ'da amatör kamera tarafından görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisır'ın Sandıklı İlçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda yılkı atları görüntülendi.
Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Mille Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından çetin geçen kış şartlarında yaban hayvanları, Yılkı Atları ve yaban geyiklerinin aç kalmaması için sürekli olarak yem bırakılıyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla tabiat parkına su ve yem ihtiyacını gidermek için çıkan Yılkı Atları, daha sonra ormanlık alana çekiliyor. Yılkı Atları'nın sabah saatlerinde sürü halinde ormandan inişi amatör kameralara yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:04 Kaynak: İHA

Sandıklı, Afyonkarahisar, Akdağ, Güncel
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