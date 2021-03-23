Yılkı atları cep telefonu ile görüntülendi - Son Dakika

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Suluova Şefliği ekipleri yılkı atlarını görüntüledi.
Ormancılık çalışmaları için Akdağ Seyfe Çakmakbeli mevkisinde çalışmalarını sürdüren ekiplerin kamerasına yılkı atları takıldı.
Yılkı atlarını gören ekipler cep telefonu ile atları görüntüledi. Görüntüde atların sürüler halinde ve kar altında dolaştıkları görülüyor.
Yılkı atları, tabiatta serbest dolaşan yabani atlar olarak biliniyor. - AMASYA
Kaynak: İHA
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