Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu - Son Dakika

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu
Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu Muğla'nın Marmaris ilçesinde dağlık alanlarda ve koylarda yabani at olarak bilinen genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları görüldü.
Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dağlık alanlarda ve koylarda yabani at olarak bilinen genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları görüldü.
Yılkı atları Marmaris'te doğanın keyfini çıkarıyor. Marmaris'in dağlarında yabani at olarak bilinen ve genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları, Marmaris Sucağız koyunda görüldü. Yaban atları pandemiden dolayı sakin olan doğanın tadını çıkardı. Deniz kenarına gelerek gezinen yılkı atları, bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:36 Kaynak: İHA
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