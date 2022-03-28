YILKI ATLARI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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YILKI ATLARI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

28.03.2022 12:02

ISPARTA'da aç kalan yılkı atları, Eğirdir ile Aksu ilçesini birbirine bağlayan yolda sürücülere zor anlar yaşatıyor.

ISPARTA'da aç kalan yılkı atları, Eğirdir ile Aksu ilçesini birbirine bağlayan yolda sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Soğuk hava nedeniyle aç kalan yılkı atları, Eğirdir'deki ova ve tarımsal arazilerde görüldü. Eğirdir ile Aksu ilçelerini birbirine bağlayan yolda sürü halinde ilerleyen yılkı atları, sürücülere zor anlar yaşattı. Aksu yaylalarında yaşayan yüzlerce yılkı atının yiyecek bulmak için yoldaki ilerleyişini bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücü yılkı atlarını farkedip yavaşladıktan sonra otomobiliyle ilerlerken yiyecek arayan yılkı atı sürüsünün arasında geçti.

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Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YILKI ATLARI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika


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