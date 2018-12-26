Son Dakika Haberleri: Yılkı Atları ve Yaban Geyikleri İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Yılkı Atları ve Yaban Geyikleri İçin Doğaya Yem Bırakıldı

15 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akdağ tabiat parkında bulunan yılkı atları ve yaban geyikleri için doğaya yem bırakıldı.

Yılkı Atları ve Yaban Geyikleri İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akdağ tabiat parkında bulunan yılkı atları ve yaban geyikleri için doğaya yem bırakıldı.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Denizli Şube Müdürlüğü tarafından zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme sahasına yonca samanı ve besi yemi bırakıldı. Hava sıcaklıklarının eksilerin altına düştüğü tabiat parkında bulunan yılkı atları ve yaban geyiklerinin yem ihtiyacı giderilmiş oldu.

Yemleme çalışması Şube Müdürlüğü'de görevle Mühendis Mustafa Arık, Orman Muhafaza Memuru A.Emre Saray, Memur Mustafa Haytan tarafından yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:50 Kaynak: İHA

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