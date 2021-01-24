Yılkı atları ve yaban hayvanları için Munzur Dağı'na yem bırakıldı - Son Dakika

Erzincan'da kar kalınlığının bir metreye aştığı Munzur Dağı'ndaki yılkı atları için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İlçe Tarım Müdürü Murat Çelebioğlu, İlçe SYDV Müdürü Bedri Gün ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, bölgede etkili olan yoğun kar ve buzlanmanın yaban hayatında oluşturduğu tehdidi azaltmak amacıyla, ormanlık bölgede belirlenen noktalara yem bırakıldı.