Yıllanmış Ceketleri Yeniden Tasarlıyor
34 dakika önce
Yıllanmış ceketleri yeniden tasarlıyor -10 yıllık ceketler sahiplerini bekliyorİZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde terzilik yapan Abdurrahman Gülören deri ceketlere ve kürklere yeni bir soluk getirdi.
Yıllanmış ceketleri yeniden tasarlıyor
-10 yıllık ceketler sahiplerini bekliyor
İZMİR - İzmir
'in Karşıyaka
ilçesinde terzilik yapan Abdurrahman Gülören
deri ceketlere ve kürklere yeni bir soluk getirdi. 33 yıldır mesleğini severek yaptığını söyleyen Gülören, bazı ceket ve kürklerin 10 yıl öncesinden kaldığını ve sahiplerini beklediğini belirtti.
Son dönemlerde birçok meslek çırak olmaması sebebiyle yok olmaya yüz tutmuş durumda. Bu meslekler arasına terzilik mesleği de girdi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 33 yıldır mesleğini severek yapan Abdurrahman Gülören ise mesleğine yeni soluk getiriyor. Terzilikte yapılan işlemelere ek olarak deri ceketler ve kürklere yeniden hayat veren Gülören, onları yeniden tasarlıyor. Son dönemlerde meslekte usta sayısının bir hayli azaldığını, çırak ise yetişmediğini söyleyen Gülören "Modası geçmiş deri ceket ve kürkleri yeniden tasarlayıp yapıyorum. Vatandaşımız atacağına değerlendirmiş oluyoruz. Meslekte usta azaldı, çırak da yetişmiyor. Bu tür işleri yapabilecek makine de yok, tamamen el emeği" diye konuştu. Yıllar öncesinden tamiratını yaptığı ceket ve kürklerin sahipleri gelmediği için beklediğini söyleyen Gülören "İşlemi bitmiş hazırda bekleyen 10 yıllık ceket var. Vatandaş tamir için getirmiş fakat almamış daha sonra. Sahipleri gelmiyor. Ne satabiliyoruz ne de atabiliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:40 Kaynak: İHA
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