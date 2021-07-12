Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti

Ünlüler dünyasında yaşına rağmen fit görüntüsü nedeniyle çok konuşulan isimler arasında yer alan Hülya Avşar da tatiline Bodrum'da devam ediyor. Avşar kızı, tatil yaptığı anlardan fotoğraflarını da ara ara takipçilerine aktarıyor.

SON FOTOĞRAFI YIKTI GEÇTİ

Avşar'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım yıktı geçti. Çiçekli bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin görücüsüne çıkaran Avşar'ın fotoğrafı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

YORUMLARA KAPATTI

Diğer yandan Avşar kızının, bikinili fotoğrafını yorumlara kapatması da dikkat çekti. Hülya Avşar'ın bu yöntemle, kötü yorumların önüne geçmek istediği belirtildi.

İşte Hülya Avşar'ın yaptığı paylaşım: