Yıllar içerisindeki değişimi olay olmuştu... Özge Ulusoy'dan ilk açıklama geldi

Snob Magazin'in haberine göre; Sosyal medyada 2003 yılından, 2021 yılına kadar olan değişiminin kolaj halinde paylaşılması hakkında konuşan Ulusoy, " Çok güzel olmamış mı? Güzellik sırlarım hakkında danışmanlık vermeyi düşünüyorum. Hatta ofis bile açabilirim. (Gülüyor) Şaka bir yana her kadın böyle dokunuşları hak ediyor" ifadelerini kullandı.



