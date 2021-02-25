Yıllar içerisindeki değişimi olay olmuştu... Özge Ulusoy'dan ilk açıklama geldi
25.02.2021 23:38
Ünlü manken Özge Ulusoy, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Rahat giyim tarzıyla dikkat çeken Ulusoy, "Şimdi toplantıdan çıktım. Eve gidiyorum." dedi. Yıllar içerisindeki fiziksel değişimi sosyal medyada gündem olan Ulusoy, bu konuda ilk kez konuştu
Snob Magazin'in haberine göre; Sosyal medyada 2003 yılından, 2021 yılına kadar olan değişiminin kolaj halinde paylaşılması hakkında konuşan Ulusoy, " Çok güzel olmamış mı? Güzellik sırlarım hakkında danışmanlık vermeyi düşünüyorum. Hatta ofis bile açabilirim. (Gülüyor) Şaka bir yana her kadın böyle dokunuşları hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Ormanda çukur kazan definecilerin, oksijensiz kalmamak için kurdukları boru düzeneği pes dedirtti Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi