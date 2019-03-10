Son Dakika Haberleri: Yıllar İçinde Teknolojiyle Gelişen 13 Şehir: Aralarında İstanbul da Var

Yıllar İçinde Teknolojiyle Gelişen 13 Şehir: Aralarında İstanbul da Var

1 saat önce

Geçmişten bu yana çok fazla değişime uğrayan şehirleri derlediğimiz haberimizde, sizleri gerçekten şaşırtacak değişimler mevcut.

Yıllar İçinde Teknolojiyle Gelişen 13 Şehir: Aralarında İstanbul da Var, System.String[]
Dünya'mızın nüfusu 1950'de 746 milyonken, 2014'te 3.9 milyara yükseldi. Bu oldukça hızlı bir artış, haliyle insanlığın bu gezegende barınabilmesi için şehirleşmelerin artması ve şehirlerin değişime uğraması gerekiyordu. Bu haberimizde sizler için değişime uğramış 11 şehri bir araya getiriyoruz.

Dubai





Dubai, Birleşik Arap Emirliklierini oluşturan yedi adadan biri. Ülkenin kuruluşu 1833 yılında gerçekleşti ve 90'ların sonuna kadar Dubai, çölden ibaretti desek yeridir. Büyük yatırımcıların ve zenginlerin akın etmesiyle Dubai, günümüzde dünyanın önde gelen şehirlerinden biri durumunda.

Buenos Aires





Buenos Aires'te yer alan Nueve de Julio caddesi, 1937'den bu yana şehirde çoğalan araç sayısı nedeniyle asfalt ile çevrilmiş durumda.

Moskova





Geçmiş ve gelecek kültürünü bir arada barındıran Moskova şehrindeki Moskova Nehrinin 19.yüzyıldan bu yana değişimi.




Chicago





Chicago, Amerika'nın en fazla nüfusa sahip üçüncü şehridir. 1800'lü yıllarda bir sanayi şehri olan Chicago, yıllar boyu süre gelen işçi göçleri ve normal göçlerden sonra şehirleşmeye yönelerek günümüzde metropolitan şehirlerden biri olmuştur.

İstanbul



4 imparatorluğa başkentlik yapmış tarih ve kültür şehri İstanbul'un 1900'lü yılların başında ve günümüzde çekilmiş bir fotoğrafı. İstanbul'un 1901'deki nüfus sayımına göre nüfusu 942.900'dü, günümüzdeki nüfusu ise 15.067.724 ile Türkiye'nin en kalabalık şehri ünvanını hala koruyor.

Bakü





Sınır komşumuz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftchiler Caddesinin 1920'lerdeki ve şimdiki hali.

Shangai



Dünya'nın en büyük ve en modern şehirlerinden biri olan Shangai'ın Suzhou Koyundaki 1920'den bu yana muhteşem değişim.

Bangkok





Turizm cenneti Bangkok'ta yer alan Grand Palace'ın 1822'de ve günümüzde çekilmiş bir fotoğrafı.




New York





Amerika denildiğinde belki de alka ilk gelen şehir New York'taki Manhattan adasının 1873'teki hali ve şimdiki gökdelenlerle dolu değişimi.

Daha önce de belirttiğimiz gibi gibi bu şehirlerin değişmesinde ve büyümesinde nüfus artışı ve teknolojinin ilerlemesinin çok büyük bir payı var. Geçmişten bu yana büyük değişimler geçiren şehirleri listelediğimiz haberin sonuna geldik. Daha fazlası için sitemizi takipte kalın : )
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:30 

Dubai, Moskova, İstanbul, Teknoloji
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