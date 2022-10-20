Dairesini kiraya verdikten 6 yıl sonra ilk kez ziyarette bulunan ev sahibi, gözlerine inanamadı! Ev, çöpten toplanan malzemelerle doldurulmuş - Son Dakika
Üye Girişi

Dairesini kiraya verdikten 6 yıl sonra ilk kez ziyarette bulunan ev sahibi, gözlerine inanamadı! Ev, çöpten toplanan malzemelerle doldurulmuş

20.10.2022 10:43

Antalya'da 2016 yılında kendisine ait gecekonduyu bir kişiye kiraya veren ev sahibi yıllar sonra girdiği evdeki manzara karşısında şok yaşadı. Evin tüm odalarının çöpten toplanan malzemelerle doldurulduğunu gören ev sahibi odaların içerisinde adım atmakta zorlanırken kiracı Hüsamettin Yokuş, evdeki eşyalarla ilgili olarak, "Birisine lazım olur diye düşündüm" açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde yaşayan Hüseyin İşler, 6 yıl önce gecekondu evini Hüsamettin Yokuş'a kiraladı. İşler, Yokuş'un maddi durumunun yetersiz olması nedeni ile şahıstan zaman zaman da kira almadı. Son günlerde komşulardan kötü koku şikayeti olan İşler, durumu kiracısına iletti. Şikayetlerin artması üzerine evini kontrol etmek isteyen adam eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrolde evin tüm odalarının dışarıdan toplanan eşyalar ile doldurulduğu görüldü. Evinin odalarında adım atmakta zorlanan Hüseyin İşler, evinin boşaltılmasını istedi.

"BU KADAR EŞYA KONFEKSİYON MAĞAZASINDA YOK"

Yaşananları anlatan Hüseyin İşler, "Evi 2016 yılında kiraladık. Madde bağımlıları gelmesin diye arkadaşımıza verdik. Kira da pek istemedik. Arada bir veriyordu. Evimizi tamamen çöp eve çevirmiş. Mahalle halkı ve biz kokudan rahatsız olduk. Bugün eve girince daha önce televizyon kanallarında gördüğüm çöp evin aynısını gördüm. Kokudan içeride durulmayacak. Bir insan burada nasıl yaşar? Kiracımız kendisini çok acındırıyor ama bu kadar eşya konfeksiyon mağazasında bile yok. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Evde adım atmakta zorlandım. Tamamen evi doldurmuş, kendisi ile alakası olmayan eşyalar ile evi çöp ev haline getirmiş. Ne varsa alarak eve yığmış. Kapı pencere kapalıydı. Keşke böyle yapmasaydı, bizim kendisinden maddi bir beklentimiz de yoktu. Böyle olmasa oturmasını isterdik. Yan tarafta oturan kiracılara bedava oturduğunu söylemiş. Gariban diye sahip çıkmak istedik. Biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bilsek daha önce harekete geçerdik" dedi.

"BÖYLE YAŞAMAYA ALIŞTIM"

Anlattıklarıyla yürekleri burkan kiracı Hüsamettin Yokuş ise, "2016 yılında evi kiraladım. Ben kendi rızam ile evden çıkıyorum. Şimdiye kadar beni idare ettiler. Allah razı olsun. Artık ne diyebilirim. Yolda gidip gelirken bulduğum eşyaları buraya getirdim. Birisine lazım olur diye düşündüm. Ben çok yokluk çektim. Böyle yaşamaya alıştım. Hastayım, bir gelirim de yok. Ben bulduğum eşyaları yıkayıp bırakıyorum. Bunlar benim işime yaramaz, başkalarının işine yarar" sözlerine yer verdi.

İşte evin içinde çekilen kareler;

Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam gözlerine inanamadı
Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam gözlerine inanamadı
Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam gözlerine inanamadı
Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam gözlerine inanamadı
Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam gözlerine inanamadı
Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam gözlerine inanamadı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Antalya haberleri! Yurttan Atılan Öğrenciler, Muratpaşa Belediyesi'nin Yurduna Yerleştirildi Antalya haberleri! Yurttan Atılan Öğrenciler, Muratpaşa Belediyesi'nin Yurduna Yerleştirildi Son dakika haber: Antalya'daki kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika haber: Antalya'daki kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Muratpaşa, Antalya, kiracı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dairesini kiraya verdikten 6 yıl sonra ilk kez ziyarette bulunan ev sahibi, gözlerine inanamadı! Ev, çöpten toplanan malzemelerle doldurulmuş - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:53 Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
11:51 Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı
10:43 Dairesini kiraya verdikten 6 yıl sonra ilk kez ziyarette bulunan ev sahibi, gözlerine inanamadı! Ev, çöpten toplanan malzemelerle doldurulmuş
10:44 FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı
10:34 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
10:35 AK Partili Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle çalışmayacağım için mutluyum
10:23 Şaka değil, gerçek! İstanbul'da bir tekel bayisini soyan hırsızlar, kaçarken suç ortağını unuttu
10:22 Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 12:23:35. #1.11#
SON DAKİKA: Dairesini kiraya verdikten 6 yıl sonra ilk kez ziyarette bulunan ev sahibi, gözlerine inanamadı! Ev, çöpten toplanan malzemelerle doldurulmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement