Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam adeta hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam adeta hayatının şokunu yaşadı

20.10.2022 19:52

Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam adeta hayatının şokunu yaşadı Kiracı tarafından tüm odaları çöplerle doldurulan evde ev sahibi adım atmakta zorlandı Kiracı Hüsamettin Yokuş: " Birisine lazım olur diye düşündüm" Ev sahibi Hüseyin İşler: "Bu kadar eşya konfeksiyon mağazasında...

Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam adeta hayatının şokunu yaşadı

Kiracı tarafından tüm odaları çöplerle doldurulan evde ev sahibi adım atmakta zorlandı

Kiracı Hüsamettin Yokuş:

" Birisine lazım olur diye düşündüm"

Ev sahibi Hüseyin İşler:

"Bu kadar eşya konfeksiyon mağazasında bile yok"

ANTALYA - Antalya'da 2016 yılında kendisine ait gecekonduyu bir kişiye kiraya veren ev sahibi yıllar sonra evine girince gözlerine inanamadı. Evin tüm odalarının çöpten toplanan malzemeler ile doldurulduğunu gören ev sahibi odaların içerisinde adım atmakta zorlandı. Kiracı Hüsamettin Yokuş, evdeki eşyalarla ilgili " Birisine lazım olur diye düşündüm" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde yaşayan Hüseyin İşler, 6 yıl önce gecekondu evini Hüsamettin Yokuş'a kiraladı. İşler, Yokuş'un maddi durumunun yetersiz olması nedeni ile şahıstan zaman zaman da kira almadı. Son günlerde komşulardan kötü koku şikayeti olan İşler, durumu kiracısına iletti. Şikayetlerin artması üzerine evini kontrol etmek isteyen adam eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrolde evin tüm odalarının dışarıdan toplanan eşyalar ile doldurulduğu görüldü. Evinin odalarında adım atmakta zorlanan Hüseyin İşler, evinin boşaltılmasını istedi.

"Bu kadar eşya konfeksiyon mağazasında bile yok"

Yaşananları anlatan Hüseyin İşler, "Evi 2016 yılında kiraladık. Madde bağımlıları gelmesin diye arkadaşımıza verdik. Kira da pek istemedik. Arada bir veriyordu. Evimizi tamamen çöp eve çevirmiş. Mahalle halkı ve biz kokudan rahatsız olduk. Bugün eve girince daha önce televizyon kanallarında gördüğüm çöp evin aynısını gördüm. Kokudan içeride durulmayacak. Bir insan burada nasıl yaşar? Kiracımız kendisini çok acındırıyor ama bu kadar eşya konfeksiyon mağazasında bile yok. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Evde adım atmakta zorlandım. Tamamen evi doldurmuş, kendisi ile alakası olmayan eşyalar ile evi çöp ev haline getirmiş. Ne varsa alarak eve yığmış. Kapı pencere kapalıydı. Keşke böyle yapmasaydı, bizim kendisinden maddi bir beklentimiz de yoktu. Böyle olmasa oturmasını isterdik. Yan tarafta oturan kiracılara bedava oturduğunu söylemiş. Gariban diye sahip çıkmak istedik. Biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bilsek daha önce harekete geçerdik" dedi.

" Böyle yaşamaya alıştım"

Anlattıklarıyla yürekleri burkan kiracı Hüsamettin Yokuş ise, "2016 yılında evi kiraladım. Ben kendi rızam ile evden çıkıyorum. Şimdiye kadar beni idare ettiler. Allah razı olsun. Artık ne diyebilirim. Yolda gidip gelirken bulduğum eşyaları buraya getirdim. Birisine lazım olur diye duşundum. Ben çok yokluk çektim. Böyle yaşamaya alıştım. Hastayım, bir gelirim de yok. Ben bulduğum eşyaları yıkayıp bırakıyorum. Bunlar benim işime yaramaz, başkalarının işine yarar" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam adeta hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam adeta hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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