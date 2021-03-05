Yıllar önce uçak kazasında şehit olan askerin Safranbolu'daki kızına protokol ziyareti - Son Dakika

Yıllar önce uçak kazasında şehit olan askerin Safranbolu'daki kızına protokol ziyareti

05.03.2021 21:23
Yıllar önce uçak kazasında şehit olan askerin Safranbolu'daki kızına protokol ziyareti, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde protokol üyeleri, görevli olduğu askeri uçağın 1969 yılında Ankara'da düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdülkadir Tükenmez'in kızını ziyaret etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde protokol üyeleri, görevli olduğu askeri uçağın 1969 yılında Ankara'da düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdülkadir Tükenmez'in kızını ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özyavuz ile birlikte görevli olduğu uçağın Ankara'da düşmesi sonucu şehit olan Tükenmez'in Safranbolu'da yaşayan kızı Sibel Burhan'ın evine gitti.

Burhan ile bir süre sohbet eden Türköz, burada yaptığı konuşmada, "Dün Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin haberi ile yüreğimiz parçalandı, ülke olarak büyük üzüntü yaşadık. Şehit ailelerimiz bizim en kıymetli değerlerimizdendir." dedi.

Şehit ailelerini sık sık ziyaret ettiklerini anlatan Türköz, "Bugün 6 Haziran 1969'da görevli olduğu uçağın Ankara Haymana'da düşmesi sonucu şehit olan Abdülkadir Tükenmez'in ailesine ziyaretlerimizi gerçekleştirerek şehitlerimizi dualarla andık. Şehitlerimizin bize emaneti ailelerine her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. Bu vesileyle dün Bitlis'te yaşanan helikopter kazasında şehit olan Mehmetçiklerimize ve onların nezdinde tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize, kıymetli ailelerine sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra şehidin evinde dualar edildi.

Ayrıca Türköz ve beraberindeki heyet, 26 Ekim 1993 yılında hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Onbaşı Mustafa Arık'ın da ilçede yaşayan ailesini ziyaret etti.

Safranbolu, Jandarma, Hisarcık, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıllar önce uçak kazasında şehit olan askerin Safranbolu'daki kızına protokol ziyareti - Son Dakika


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