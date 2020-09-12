Yıllar önce yattıkları hapishaneye ziyaretçi olarak geldiler - Son Dakika

Yıllar önce yattıkları hapishaneye ziyaretçi olarak geldiler

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kütüphaneye dönüştürülen hapishanede yıllarca yatan baba oğul duygusal anlar yaşadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hacıali Öztürk Mahallesi'nde 1958 yılında 40 kişi kapasiteli 4 koğuşla faaliyet göstermeye başlayan cezaevi, geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığının aldığı kararla kapatıldı. 61 yıl mahkumları ağırlayan cezaevi, bir ay önce ise Halk kütüphanesi olarak ziyaretçilere açıldı.

2012 senesinde bir trafik kazasında suçlu bulunan 63 yaşındaki Cemal Özer ve 33 yaşındaki oğlu Menderes Özer İslahiye Cezaevinde yattı. Burada baba Cemal Özer 3 yıl yatarken, oğlu Menderes Özer ise 1.5 yıl yattı. 2015 senesinde tahliye olan Baba ve oğlu 5 sene sonra yattıkları cezaevine bu sefer ziyaretçi olarak döndü. Yattıkları ranzaları gören baba oğul duygusal anlar yaşadı.

Hapishane arkadaşlarını hatırladıklarını ifade eden Baba Cemal Özer, "Burada oğlum 1,5 bende 3 yıl yattım. Bu ranzaları görünce o yılları hatırladım. Şuan kütüphane olmuş çok güzel olmuş iyi bir fikir olmuş. Burada boncuk saat anahtarlık yapıyorduk. O zaman buradaki gardiyanlar bize iyi davrandılar" dedi.

Menderes Özer ise, "Babamla birlikte burada yattım. Bir traktör kazası sonucu hapishaneye düştük. Şimdi burası kütüphane oldu. Babamla gezmeye anılarımızı yad etmeye geldik. Boş vakitlerimizde el işlemesi eşya yapıyorduk. O zamanki arkadaşlar geldi aklıma, buradaki gardiyanları hatırladım" diye konuştu.