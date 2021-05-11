Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerini noktaladıklarını duyurmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. İddiaların biri de Lopez'in yıllar önce aşk yaşadığı Ben Affleck'e geri dönmesiydi. Çift hakkında çıkan aşk iddiaları doğru çıktı.
Haklarındaki iddialarla ilgili açıklama yapmayan ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıktı. 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Lopez ile Affleck, geçtiğimiz haftayı Montana'da geçirdi.
51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez ve Affleck, birkaç günlük kaçamak sonrası Los Angeles'e döndü. Otomobilleriyle seyir halindeyken objektiflere takılan ikiliden Affleck'in şoför koltuğunda, Lopez'in de onun hemen yanında oturduğu görüldü.
Son Dakika › Magazin › Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı - Son Dakika Magazin