Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerini noktaladıklarını duyurmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. İddiaların biri de Lopez'in yıllar önce aşk yaşadığı Ben Affleck'e geri dönmesiydi. Çift hakkında çıkan aşk iddiaları doğru çıktı.

BAŞ BAŞA TATİLE ÇIKTILAR

Haklarındaki iddialarla ilgili açıklama yapmayan ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıktı. 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Lopez ile Affleck, geçtiğimiz haftayı Montana'da geçirdi.

YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez ve Affleck, birkaç günlük kaçamak sonrası Los Angeles'e döndü. Otomobilleriyle seyir halindeyken objektiflere takılan ikiliden Affleck'in şoför koltuğunda, Lopez'in de onun hemen yanında oturduğu görüldü.

Evlenmeleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı