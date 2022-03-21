Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu

21.03.2022 11:07
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu

UKRAYNA'daki savaştan kaçıp, 6 gün süren yolculuğun ardından çocukları ile Antalya'ya ulaşan Ukraynalı Iryna Balakhonova (37) ve Rus Alexander Balakhonov (34) çifti, daha önce dans ettikleri Aspendos Arena'nın kulisinde yaşamaya başladı.

UKRAYNA'daki savaştan kaçıp, 6 gün süren yolculuğun ardından çocukları ile Antalya'ya ulaşan Ukraynalı Iryna Balakhonova (37) ve Rus Alexander Balakhonov (34) çifti, daha önce dans ettikleri Aspendos Arena'nın kulisinde yaşamaya başladı. Alexander Balakhonov, "Ukrayna'da işim, ailem, evim vardı. Ukrayna'yı çok seviyorum. Savaş, bombalar istemiyorum" dedi.

Her ikisi de dansçı olan Rus Alexander Balakhonov ile Ukraynalı Iryna Balakhonova, 2014 yılında Türkiye'de, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nda tanışıp evlendi. Çift, 2017 yılında Ukrayna'ya yerleşmeye karar verdi. Çiftin bu süreçte Olexander ve Iryna adını verdikleri 2 de çocukları dünyaya geldi. Yaşamlarına Mıkolayiv şehrinde devam eden aile, 24 Şubat sabahı Rusya'nın saldırısı sonrasında büyük korku yaşadı. 3 gün sığınakta kalan ve bir çıkış yolu arayan çift, 'Burası, bizim evimiz' dedikleri ve tanıştıkları Antalya'ya gelmek için senelerce dans ettikleri Anadolu Ateşi Dans Topluğu'ndaki ekip arkadaşları ile bağlantı kurdu.

KULİSLERİ EVLERİ OLDUAnneleri Galyna Dzıuba'yı da yanlarına alan Balakhonov ailesi, ülkeden çıkmak için araçlarıyla yola düştü. Savaşın devam ettiği bölgelerden geçemedikleri için Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ı geçen aile, 6 günde 2 bin 300 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Antalya'ya gelebildi. Anadolu Ateşi'ndeki ekip arkadaşları, kendilerinden yardım isteyen Balakhonov ailesinin geçici süre kalabilmesi için, daha önce dans gösterilerinde sahneye çıktıkları ve son günlerde yıkım kararı ile gündemde olan Serik ilçesindeki Aspendos Arena'nın kulislerinden birini eve çevirdi. Çocuklarıyla kendilerine bir yaşam alanı oluşturan Balakhonov çifti, dans gösterileri için de hazırlıklarını sürdürüyor. Savaş nedeniyle bu sene başladığı okulundan uzak kalan Olexander'a, emekli öğretmen anneannesi Galyna Dzıuba da okuma-yazma öğretiyor.'EVİM SALLANMAYA BAŞLAMIŞTI'Kendisinin Ukraynalı, eşinin Rus olduğunu belirten Iryna Balakhonova, "Uzun yıllar önce Anadolu Ateşi'nde çalışıyorduk. İşi bitirip Ukrayna'ya döndük ve çocuklarımız oldu. 24 Şubat günü sabah saat 5'te uyandık. Evim sallanmaya başlamıştı. Neler olduğunu duyuyordum ama anlayamıyordum ve sonra savaşın başladığını anladım. Ne yapmam gerektiğini bilemediğim için çok korkmuştum. Nereye koşacağımı, nereye gitmem gerektiğini bilmiyordum. Rusya şehrime bombalı saldırı başlatmıştı" dedi.'ÇOCUKLARIM İÇİN ÇOK KORKUYORDUM'Çocukları için çok korktuğunu söyleyen Balakhonova, "Her şey olmasa da şehrim yıkılmıştı. Evimizin yakınına, her iki tarafına bomba düştü. Çocuklarım için çok korkuyordum. Anadolu Ateşi'nden arkadaşımı aradım ve yardım istedim. Onlar da bana gelmemi söylediler. Çok zor bir yolculuğumuz oldu. 6 gün yoldaydık. Evimden ayrılmak çok zor oldu ama çocuklarım için en iyisini yapmaya çalıştım. Uzun bir yoldan sonra Türkiye'ye ulaştık. Burada bize ev verdiler. Bize yardım ettikleri için Sayın Mustafa Erdoğan'a, tüm yönetime ve dansçılara çok teşekkür etmek istiyorum. ve tüm insanların kardeş olduğunu ve barış için sanat olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.'UKRAYNA'YI ÇOK SEVİYORUM'6 gün süren yolculuğun kendileri için çok zor geçtiğini anlatan Alexander Balakhonov, yıllar önce sahne aldığı yerin şimdilerde evleri olduğunu söyledi. Balakhonov, "Burası, bizim için evimiz gibi. Burada bizi seviyor ve sayıyorlar. Ben Rusum. Ukrayna'da herhangi bir problemim olmadı. İşim, ailem, evim vardı. Ukrayna'yı çok seviyorum. Savaş, bombalar ve o tür şeyler istemiyorum. Kendim için değil; çocuklarım için korkuyorum" dedi.Savaşın sivillere daha çok zarar verdiğini belirten Galyna Dzıuba ise "Tarih öğretmeniyim ve uzun yıllar öğrencilere savaşın ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben de savaşın ne olduğunu biliyorum. Küçük çocuklarınızla birlikte kendi evinizi bırakıp, başka bir ülkeye gitmek demektir. 2011 yılında Türkiye'deydim. Çocuklarımı hatırlayan ve bize yardım eden Anadolu Ateşi'ne teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.'SANAT EN GÜÇLÜ AHLAKİ DAYANIŞMA'

Aileye kapılarını açan Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, sanatın en güçlü ahlaki dayanışma olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız Ukraynalı Iryna ile Rus Alexander, Anadolu Ateşi'nde tanışıp evlendi ve dünya tatlısı 2 çocukları var. Savaş; devletler ve politikacılar arasında olur ve acısını halklar çeker. Topluluğumuzda Rus ve Ukraynalı dansçılarımız yıllarca omuz omuza dans etti, etmeye devam edecekler. Anadolu Ateşi, bir medeniyetler barışı projesidir ve bu son örnekle de pratik olarak bu söylemin altını doldurmuştur. Arkadaşlarımıza sağ salim kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.


Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu
YORUMLAR
500
Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi

Aspendos, Ukrayna, Dans, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Pınar Deniz kariyerinde zirveyi yaşıyor! Avukat Ceylin'i oynuyor ardından katili oynayacak
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement