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Yıllar önceki uyuşturucu husumeti için ev basıp adam bıçakladılar

1 saat önce

Bursa'da uyuşturucu yüzünden yıllardır husumetli oldukları iddia edilen adamın evini basan 3 kişi, evi dağıtıp adamı bıçakladı.

Yıllar önceki uyuşturucu husumeti için ev basıp adam bıçakladılar, System.String[]

Bursa'da uyuşturucu yüzünden yıllardır husumetli oldukları iddia edilen adamın evini basan 3 kişi, evi dağıtıp adamı bıçakladı. Polis, evi basan saldırganları ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen yaralıyı gözaltına aldı.


Olay, Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Çukurca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (25), B.C. (17) ve K.E. (23) daha önce aralarında uyuşturucu ticareti yüzünden husumet bulunan Y.E'nin (30) evini bastı. Eve giren B.C. ve A.E. ile evde bulunan Y.E. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında B.C., Y.E'yi sırtından bıçakladı. A.E. ve B.C. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Y.E. annesi tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ihbarın ardından Y.E'nin evine giden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, evde 550 gram bonzai maddesi buldu. Polis, evi basan şüphelileri de tespit ederek, şahısların yıllar önceye dayanan uyuşturucu ticareti yüzünden husumetli olduklarını belirledi. Yaralıyla aynı mahallede yaşadıkları öğrenilen 3 şüpheli de kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürülürken, evinde uyuşturucu bulunan yaralı Y.E. ise yattığı hastanede polis gözetiminde tutulmaya başlandı. Sağlık durumu düzeldikten sonra uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınacak olan Y.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Uyuşturucu Ticareti, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:58 Kaynak: İHA
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