Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti

Pinhani, 2006 yılında çıkardığı 'İnandığın Masallar' albümünde yer alan 'Dön Bak Dünyaya' şarkısına, 14 yıl sonra Kavak Yelleri dizisinin ekibiyle video klip çekti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan klip, izleyenleri duygulandırdı.

İBRAHİM, ASLI VE PELİN ROL ALDI

Bir döneme damga vuran dizinin müziklerini de yapan Pinhani, 'Dön Bak Dünyaya' isimli şarkısını Kavak Yelleri oyuncularıyla birlikte klip haline getirdi. Klipte İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Pelin Karahan gibi isimler rol aldı.

TAM NOT ALDI

İzleyenleri yıllar öncesine götüren klip, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Klibi kendi hesaplarında paylaşarak destek veren kullanıcılar, "Karantinada çok iyi geldi" yorumunu yaptı.

"ESKİ GÜNLERİN ANISINA VİDEO ÇEKTİLER, BİZ SONRADAN DAHİL OLDUK"

Pinhani, YouTube'de kliple ilgili şunları yazdı:

"2007'de başlayıp 2011'de sona eren 'Kavak Yelleri', oyuncular ve teknik ekip için bitmeyen çekimler, ev gibi süslenen otel odaları, derin dostluklar, büyük başlangıçlar, kıymetli öğretiler içeren unutulmaz bir deneyimdi. Keza bizim için de bir çoğu geçerli. Onlarla çok güzel şeyler paylaşmış olsak da onların şöhretinden istifade etmek hiçbir zaman aklımıza gelmedi. Bu yüzden birlikte bir 'iş'imiz olmadı. Elbette bizi hep desteklediler, konserlerimize geldiler, dostluklarını hep hissettirdiler. Biz de onlar her ekrana çıktıklarında milli takım kazanmış gibi gururlandık. Bu defa ise kendi aralarında eski günlerin anısına bizim şarkımıza bir video çektiler, biz ise sonradan dahil olduk. Bunu onlardan istemiş olsak bu kadar içimize sinmezdi. Demek ki birlikte geçirdiğimiz onca zamanın ölünceye kadar bir kıymeti varmış. Sağ olsunlar, var olsunlar."

İşte klipten bazı kareler...