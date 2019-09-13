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Yıllar sonra bir ilk

2 saat önce

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 1981'de Papa 2. Jean Paul'ün Japonya ziyaretinin ardından bu ülkeyi ziyaret edecek ilk papa olacak.

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 1981'de Papa 2. Jean Paul'ün Japonya ziyaretinin ardından bu ülkeyi ziyaret edecek ilk papa olacak.


2019'da Japonya'yı ziyaret etmek istediğini defalarca dile getiren Papa Francis'in programı netleşmeye başladı. Vatikan'ın, Papa Francis'in Kasım'da Japonya'ya gerçekleştireceği ziyaretin detaylarını bugün açıklaması bekleniyor. Kasım ayında Tayland dönüşünde Japonya'ya dört günlük bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Papa Francis'in resmi programının Vatikan tarafından bugün kamuoyuna resmi olarak açıklanacağı öğrenildi. Japon kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, 23 Kasım'da Japonya'da olması beklenen Papa Francis, bugünün ertesinde Hiroşima ve Nagazaki'yi ziyaret edecek. 25 Kasım'da İmparator Naruhito ve Başbakan Shinzo Abe ile Tokyo'da buluşacak olan Papa Francis'in 26 Kasım günü ise Vatikan'a hareket etmesi bekleniyor.


Yıllar sonra bir ilk


1981'de Papa 2. John Paul'ün ziyaretinden bu yana Japonya'ya gidecek ilk papa olacak Francis, nükleer silahların yasaklanması konusundaki çabalarıyla biliniyor. Papa Francis'in, bu nedenle atom bombası mağduru Hiroşima ve Nagazaki'ye gerçekleştireceği ziyaretlerde, dünya kamuoyuna nükleer karşıtı bir mesaj verebileceği ifade ediliyor. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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