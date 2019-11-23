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Yıllar sonra bir ilk

6 saat önce

Papa Francis, Tayland ziyaretinin ardından ikinci durağı olan Japonya'ya ulaştı.

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Papa Francis, Tayland ziyaretinin ardından ikinci durağı olan Japonya'ya ulaştı.


Asya ziyaretinin ilk ayağı olan Tayland'tan ayrılan Papa Francis, bugün Japonya'ya vardı. Cumartesi sabahı özel bir uçakla Bangkok'tan ayrılan Papa Francis, yerel saatle 17.30 sularında Tokyo'daki Haneda Havaalanı'na indi. 38 yıllık aranın ardından Japonya'yı ziyaret eden ilk Papa olan Francis 4 günlük Japonya programı çerçevesinde yarın atom bombası atılan Nagasaki ve Hiroşima kentlerini ziyaret edecek. Papa Francis, pazartesi günü ise İmparator Naruhito ve Başbakan Shinzo Abe ile Tokyo'da buluşacak.


Yıllar sonra bir ilk


1981'de Papa 2. John Paul'ün ziyaretinden bu yana Japonya'ya giden ilk papa olan Francis, nükleer silahların yasaklanması konusundaki çabalarıyla biliniyor. Papa Francis'in, bu nedenle atom bombası mağduru Hiroşima ve Nagazaki'ye gerçekleştireceği ziyaretlerde, dünya kamuoyuna nükleer karşıtı bir mesaj vermesi bekleniyor. - TOKYO

Papa Francis, Japonya, Tayland, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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