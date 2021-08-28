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Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular - Son Dakika

Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular

28.08.2021 15:43

- Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular Serebral Palsili çocukların bisiklet mutluluğu "Hareket edemez" denilen çocuklar böyle pedal çevirdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen bisiklet turnuvasında bir araya gelen Serebral Palsi hastası çocuklar, pedal...

- Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular

Serebral Palsili çocukların bisiklet mutluluğu

"Hareket edemez" denilen çocuklar böyle pedal çevirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen bisiklet turnuvasında bir araya gelen Serebral Palsi hastası çocuklar, pedal çevirerek büyük mutluluk yaşadı. Çocuklarının heyecanına ortak olan aileleri ise büyük mutluluk yaşadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Sahili'nde Serebral Palsi hastası çocukların sosyal hayata geri kazandırılması amacıyla SEPARİNDER ve Gebze Belediyesi tarafından bisiklet turnuvası düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelen 45 özel gereksinimli çocuk ve aileleri katıldı. Düzenlenen etkinlikte çocuklar bisiklete bindirildi. Tek tek isimleri okunan çocuklar, pedal çevirerek bisikletlerini bitiş noktasına kadar sürdü. Yıllar sonra çocuklarının ilk defa bisiklete bindiği gören aileler, onların mutluluğu ve heyecanına ortak olurken, duygu dolu anlar yaşadı. Bazı aileler, çocukları düşmesin diye bisikletinden tuttu. Yarışmanın sonunda etkinliğe katılan bütün çocuklara madalya verildi.

"Bunu ilk defa yaşıyoruz ve çok tarifsiz bir duygu"

Çocuğu ile birlikte büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Derya Güvercin, "İnanılmaz bir şey. Biz bunları ilk defa yaşıyoruz burada. İlk defa bisiklet sürdü. Bunun tarifi yok, anlatamam. Ondan çok daha fazla heyecanlıyım. Bunu ilk defa yaşıyoruz ve çok tarifsiz bir duygu. Allah'a binlerce şükür. Bunu burada tattık. İnşallah daha güzel günlerimiz gelecek" dedi.

"Böyle bir yarışmaya katılmak bile çok gurur verici"

Oğlunun 10 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini dile getiren Nazife Kurt ise "Oğlum 10 yaşında Serebral Palsi hastası. 10 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Doruk bisiklete binebilmek için ilk olarak 3 yaşında denemelere başladı. Hala tam olarak bağımsız binemiyor. Ama desteklerle çok daha iyi duruma gelmiş durumda şu anda. Çok keyifliyiz açıkçası. Hep dışlanan bir çocuktu. Böyle bir yarışmaya katılmak bile çok gurur verici bizim için" diye konuştu.

"Artık biz de varız bu hayatta ve bunu biz göstermeye çalışıyoruz"

Yarışmaya katıldığı için kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen 10 yaşındaki Serebral Palsi hastası Doruk Kurt, "Zaten bisiklet sürmeyi seviyorum, hız yapmayı seviyorum. Sadece biraz stres yapıyorum. Ama benim için kolay bitti. Doğruyu söyleyebilirim ki Boğaz Köprüsü daha zordu. Küçükleri saymazsak bu yarışmada şampiyon oldum gibi bir şey. Diğer sporlarda bizi de düşünebilirler. Yüzmede, basketbolda, onun gibi sporlarda, teniste hatta kanoda bile bizi düşünebilirler. Artık biz de varız bu hayatta ve bunu biz göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Serebral Palsi bir kader değil"

Bu çocukların doğum esnasında, doğum öncesi ve doğum sonrası ilk 6 ay içerisinde beyni oksijensiz kalmış çocuklar olduğunu vurgulayan SEPARİNDER Başkanı Cengiz Uzun, "Beyni oksijensiz kaldıktan sonra özel gereksinime ihtiyaç duyuyorlar. Genelde tedavi edilmez, tedavileri olmaz şeklinde düşünceler oluyor ve ailelere bu söyleniyor. Söylenen cümleler, 'Motor bozulmuş, bundan sonrası Allah Kerim' şeklinde. Bu kader olarak algılanıyor. Fakat Serebral Palsi bir kader değil. Biz bunun bir kader olmadığını 2011 yılında oğlumla beraber çalışmaya başladıktan sonra, spor yapmaya başladıktan sonra bunu gördük ve yaşadık. Benim oğlum 17 yaşında yürümeye başladı, 19 yaşında 2 kelime konuştu. Şu an 25 yaşında ve lise son sınıfa gidiyor. Bunların hepsi başarılabiliyor. Buradaki amacımız, dünyada ve Türkiye'de Serebral Palsi Bisiklet Turnuvası diye bir turnuva yapılmamış. Herhangi bir etkinlik de yapılmamış. Biz bu ailelerimize toplumun içine karışması, sosyal etkinliklere karışabilmesi, toplumun içine çıkması ve kaynaşması için böyle bir etkinlik düşündük" ifadelerini kullandı.

"Tüm vatandaşlarımızın bu çocuklarımıza karşı duyarlılıklarını arttırmalarını istirham ediyorum"

Etkinliğin Türkiye'de ve dünyada ilk defa düzenlendiğini kaydeden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Gebzemizde böyle bir turnuvayı gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz. Bunlar özel çocuklarımız. Biz onlara bu alt yapıyı, bu imkanı sunmak içi gayret ve çaba gösterdik. Ben buradan herkese bu anlamda duyarlılığını arttırması anlamında kamu kurum ve kuruluşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın bu çocuklarımıza karşı duyarlılıklarını arttırmalarını istirham ediyorum. Çünkü gerçekten bu çocuklar Allah'ın bize emaneti. Biz de bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmak ve onları rehabilite edebilecek her türlü imkanı sunmak için alt yapı oluşturmaya gayret ediyoruz. O bir emanet, o emanete sahip çıktıkça, geliştirdikçe mutlaka farklılıklar şifasını bulacaktır. Azimle, gayretle, sabırla onlara sahip çıkıldığı takdirde mutlaka iyileşme yönünde bir farklılık olduğunu görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular
Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular

Bisiklet, Kocaeli, Türkiye, Gebze, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıllar sonra bisiklete binen çocuklarının mutluluklarına ortak oldular - Son Dakika


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