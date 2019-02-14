Son Dakika Haberleri: Yıllar Sonra Düğün Fotoğrafı İçin Objektif Karşısına Geçtiler

Yıllar Sonra Düğün Fotoğrafı İçin Objektif Karşısına Geçtiler

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal mahallelerinde yaşayan ve evlilik fotoğrafları bulunmayan 14 çift, yıllar sonra gelin ve damatlıklarıyla objektif karşısına geçti.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal mahallelerinde yaşayan ve evlilik fotoğrafları bulunmayan 14 çift, yıllar sonra gelin ve damatlıklarıyla objektif karşısına geçti.

Menteşe Belediyesi, yarım asrı bulan evliliklerine dair fotoğrafı olmayan 60 yaş üzeri çiftlerin, gelinlik ve damatlıklarıyla fotoğraflarını çektirdi. Belediye ekipleri tarafından yaşadıkları köyden alınarak ilçe merkezine getirilen, sağlık taramasından geçirildikten sonra kuaföre götürülen çiftler, gelin ve damatlıklarıyla objektif karşısına geçti.

Yıllar sonra gelinlik ve damatlık giyerek adeta ikinci baharını yaşayan 14 çift, "14 Şubat Sevgililer Günü İkinci Bahar" Fotoğraf Sergisine de konu oldu. Sınırsızlık Meydanı'nda açılan sergide çiftlerin fotoğrafları sergilenirken, çiftlere gül verilerek fotoğrafları hediye edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, insan, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu Menteşe'de insana dokunan, vatandaş odaklı hizmet üretmek için çalıştıklarını söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle özel proje üzerinde çalıştıklarını belirten Gümüş, "Bu güzel günü anlamlı kılmak adına bir çalışmaya imza attık. İkinci Bahar adlı çalışmayla yıllar önce birbirlerini sevip evlenmiş, fakat geride gelinlik damatlık fotoğrafı olmayan 60 yaş üzeri çiftlerimizin fotoğrafları yeniden çekildi." dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Çiftler, yakınları ve vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Muğla, Menteşe, Kültür Sanat
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