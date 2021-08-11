Yıllar sonra ekranlara dönüyor

Yıllar önce sunuculuk yapan Yıldız, önümüzdeki sezon ekranda olacağını söyledi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını cevaplayan ünlü sunucu, "1-2 gün içerisinde yeni televizyon projem belli olacak. Gündüz kuşağında program sunacağum. Hangi kanalda olacağımı şimdi söyleyeceğim ama dört büyük kanaldan biri olacak" dedi.

Bu arada İbrahim Tatlıses'ten boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Ayşegül Yıldız, işleri nedeniyle tamamen İstanbul'a yerleştiğini söyledi.