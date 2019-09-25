'Yıllar Sonra' geri geldi

Ural'ın söz ve müziği kendisine ait "Yıllar Sonra" single'ı geçtiğimiz günlerde DMC etiketiyle yayınlandı. Şarkının listelerde hızla yükselmesinden mutluluk duyduğunu belirten ve "İnsanlar iyi müziğin karşılığını veriyor" diyen Ural, yeni albüm hazırlıklarına da zaman kaybetmeden başlayacak.