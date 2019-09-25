Son Dakika Haberleri: 'Yıllar Sonra' geri geldi
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'Yıllar Sonra' geri geldi

23 dakika önce

Ural'ın söz ve müziği kendisine ait "Yıllar Sonra" single'ı geçtiğimiz günlerde DMC etiketiyle yayınlandı.

'Yıllar Sonra' geri geldi, System.String[]

Ural'ın söz ve müziği kendisine ait "Yıllar Sonra" single'ı geçtiğimiz günlerde DMC etiketiyle yayınlandı. Şarkının listelerde hızla yükselmesinden mutluluk duyduğunu belirten ve "İnsanlar iyi müziğin karşılığını veriyor" diyen Ural, yeni albüm hazırlıklarına da zaman kaybetmeden başlayacak.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:40 
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