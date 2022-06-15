Yıllar sonra girdiği üniversiteden birincilikle mezun oldu - Son Dakika
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Yıllar sonra girdiği üniversiteden birincilikle mezun oldu

15.06.2022 11:08

Bingöl'de yaşayan 45 yaşındaki Murat Yıldırım, Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan birincilikle mezun oldu.

Bingöl'de yaşayan 45 yaşındaki Murat Yıldırım, Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan birincilikle mezun oldu.

Küçük yaşlarda babasını kaybeden Yıldırım, 1997 yılında endüstri meslek lisesinde torna bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına atılması, evlenmesi ve bir dönem Avrupa'da yaşaması nedeniyle üniversite okuma hayalini gerçekleştiremedi.

Aradan yıllar geçmesine ve bir kamu kurumunda devlet memuru olarak çalışmasına rağmen üniversite okuma hayali aklından çıkmayan Yıldırım, Bingöl Üniversitesinde Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünün açıldığını öğrenince 2020 yılında üniversite sınavına girdi.

Aldığı puanla bu bölüme yerleşen Yıldırım, iş ve aile yaşamının yanında derslerine iyi bir şekilde hazırlanarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan 150 öğrenci arasından birincilikle mezun oldu.

Yıldırım'ın mezuniyet törenine oğlunun ve kendisinin ilkokul öğretmeni Melik Turhan, çocukları Halid Meşal ve Emir Hattab Yıldırım katıldı.

Cübbe giydiği törende birincilik belgesi verilen Yıldırım, salonda alkışlandı. Yıldırım, sınıf arkadaşlarıyla kep attı.

Murat Yıldırım, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde teknisyen olarak çalıştığını söyledi.

Hayat şartları nedeniyle hayallerinin biraz sekteye uğradığını dile getiren Yıldırım, Bingöl Üniversitesinde Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünün açıldığını duyunca çok sevindiğini belirtti.

"Makine mühendisliği okumak istiyorum"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu bölümü okurken hayallerimi gerçekleştirmekle beraber, çocuklarımın bundan örnek almasını ve bunu devam ettirmesini istedim. Bunun için de biraz daha gayret ettim. Bu gayretim de güzel bir şekilde neticelendi, mutluyum. Arkadaşlarımız ve hocalarımız çok şaşırdı. Dikey Geçiş Sınavına da girerek makine mühendisliği okumak istiyorum. Sevgililer sevgilisi Peygamberimizin de 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.' hadisi var."

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkanı Doç. Dr. İhsan Kırık da çok azimli olan Murat Yıldırım'ın diğer öğrencilere örnek olduğunu belirtti.

"Babamın bu başarısı bize büyük ışık oldu"

Yıldırım'ın oğlu Halid Meşal Yıldırım, babasını sahnede cübbeyle görünce çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Babamın bu başarısı bize büyük ışık oldu, gözümüzü yüksekte tutmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

İlkokul öğretmeni Melik Turhan da eğitimin temelinin her zaman ilkokul olduğunu vurgulayarak, "Murat eskiden beri başarılıydı, oğlu da aynı şekilde. Onunla gurur duyuyorum. Belli bir yaştan sonra zoru başarmak önemli." diye konuştu.

Yıllar sonra girdiği üniversiteden birincilikle mezun oldu
Yıllar sonra girdiği üniversiteden birincilikle mezun oldu
Yıllar sonra girdiği üniversiteden birincilikle mezun oldu
Yıllar sonra girdiği üniversiteden birincilikle mezun oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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