Yıllar sonra Kadir İnanır hakkında konuştu: Bir kadını taciz eden...

İzel-Çelik-Ercan, ne güzel bir üçlüydü.

Efsane bir grup olarak hala bu ülkede bilinen bir ikon. Şahane günler geçirdik, çok eğlendik, ödüller aldık, yarışmalar kazandık, albümlerimiz çok sattı… Her şey mükemmeldi. Sonra ben yoluma tek devam etmeye karar verdim. 21 albüm, hitler, şarkılar ve bugün burada, bu röportajdayız.

SİSTEMLE UYUMLU YAŞAYACAK BİRİ DEĞİLİM AMA ŞİMDİ DALGALANDIM DA DURULDUM

O dönem yaşadığınız iniş çıkışları merak ediyorum.

İnişler genel olarak başlangıçta olmaz. Doğal olarak ben de hep çıkıştaydım. Ayaklarım yere değmiyordu. Zaten kişilik olarak da pek standart biri olduğum söylenemez. Uydum zamanın akışına! Kibir bir sanatçıdaki olmazsa olmaz yakıttır. Kibir insanı çok yükseğe çıkarır ve oradan aşağı atar. Bu düşme kalkmalarda gerçek kişiliğinizi bulursunuz, dostlarınızı seçersiniz, daha verimli hale gelirsiniz. Sonra sistemle uyumlu yaşayacak biri olmadığımı fark ettim. O dönem çok agresif mücadelelerle geçti ve şimdi dalgalandım da duruldum.

YENİ NESİL AŞK, EGONUN SAHİP OLACAĞI BİR NESNEDİR

Bugün neden arasak da 90'lardaki o ruhu bulamıyoruz?

90'lardan bugüne müzik dünyasında neler değişti?

YILLAR SONRA GELEN 'DEVİR DEĞİŞTİ' ALBÜMÜ

Müzik kariyerinizde 35 yılı geride bıraktınız ve sevilen efsane şarkılarınızı çok iyi isimlerin söylediği bir albüm hazırladınız. Ne hissediyorsunuz?

Sanatçıları ve repertuarı nasıl belirlediniz?

Her sanatçının kendine has duruşu, bir dünya görüşü, çok iyi bir müzik kariyeri olmalıydı. Her biri şarkıları okuduğunda kendinden bir şey katmalı ve ona ait bir yorum ortaya çıkmalıydı. Fatih Erkoç Emre Aydın , Can Gox, İskender Paydaş Orkestrası, Gülçin Ergül ve Umut Kuzey…Farklı yorumlar, farklı kişilikler, farklı kariyerler… ve sonuç muhteşem! Şahane bir albüm oldu. İkinci albüm de yapılacak. Gerisini siz düşünün.