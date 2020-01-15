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Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti
6 saat önce
Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet başkanlığına gelişinin 20. yılı Rus liderin daha önce yayınlanmamış bazı video ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Bunların birinde, Putin ile dönemin ABD Başkanı George W. Bush birlikte dans ettikleri görülüyor
Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet başkanlığına gelişinin 20. Yılı için ilk kez Putin'in bazı video ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.
Bu videolardan birinde ise Putin ve dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un 'Sudarınya - Barınya' adlı Rus şarkısıyla dans ettiği görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:11
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