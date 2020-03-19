Yıllar süren çocuk hasreti akupunktur ve PRP tedavisiyle son buldu - Son Dakika

Yıllar süren çocuk hasreti akupunktur ve PRP tedavisiyle son buldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan Hatice Cemal Çınar çifti, yıllarca çocuk hasretine son vermek için birçok kliniğe ve tüp bebek merkezine başvurdu. Tüm kliniklerde olumsuz sonuç alan Çınar çiftinin, Diyarbakır'da başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından yapılan akupunktur, PRP ve yumurta gençleştirme tedavisi sonucu çocuk hasretleri son buldu.

Diyarbakır'da yaşayan Hatice Çınar çifti, adet görememe ve erken menopozdan dolayı yıllarca çocuk sahibi olamadı. Tedavi için birçok yere başvuran çift, yapılan tüm tedavilerde olumsuz sonuç aldı. En son Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran çifte, burada yapılan tahliller sonucu, hormon profilinde FH'nın yüksek olduğu yumurta rezervinin çok çok azaldığı teşhisi konuldu. Hatice Çınar'a yapılan akupunktur, PRP ve yumurta gençleştirme tedavilerinin sonuç vermesiyle çift, bebeklerinin kalp atışını duyarak büyük sevinç yaşadı.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın kendilerine daha önce adet görememe ve erken menopoz şikayetiyle kliniklerine başvurduğunu söyledi. Hastanın yıllardır çocuk isteğiyle birçok kliniğe başvurduğunu ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, "Başvurusunda erken menopoz olduğu için tedavisinin artık imkansız ve çocuk sahibi olamayacağı söylenmiş hastaya. Tabi hasta bize geldiğinde değerlendirdik, hormon profilinde FH yüksek olduğu ve ciddi anlamda yumurta rezervinin çok çok azaldığını gördük. Ondan sonra biz hastayı direkt tüp bebek tedavisine almadık. Öncesinde yumurta gençleştirme, PRP uygulamasını yaptık. Biz biliyoruz ki PRP uygulaması estetik ve ortopedi alanında uygulanan bir tedavi. Fakat son zamanlarda artık alanında artık uygulanmaya başlandı. Özellikle yumurtalıklar üzerinde uygulanmaya başlandı. O yüzden bizde bu tedaviyi uyguladık. Tedaviyi uyguladıktan iki ay sonra biz bu hastaya tüp bebek uygulamasına geçtik. Tüp bebek uygulamasından sonra FH'ın düştüğünü ve aynı zamanda yumurtalıkların arttığını gördük" dedi.



"Tek yumurta ile 12 gün sonra gebelik"

Hastanın gerçek anlamda umutsuz olduğunu ve hiç gerçek olmayacakmış gibi bir düşüncesinin olduğunu aktardan Prof. Dr. Çoksüer, "Biz hastaya tedavi uyguladıktan sonra hastaya özgü spesifik ve düşük doz tedaviyle amacımız yumurtanın kalitesinin bozulmaması için. Sadece bir tane yumurta oluştu. O yumurta ile biz uygulama yaptık. İşleme koyduk, işlemde başarıyı artırmak için tüm uygulamaları yaptık. Akupunktur uygulaması olsun, rahmin içerisine PRP uygulaması olsun, rahim gençleştirme, rahim yapıştırma uygulamaları olsun, bütün uygulamaları yaptık. Çünkü elimizde tek bir yumurtamız var ve son umudumuzdu. Hasta artık bu tedaviyi bırakacağım demişti. Tek yumurta transferimizi gerçekleştirdik. Bu transferden 12 gün sonra test sonucu gelinceye kadar. Sonuçlar geldi, gebelik vardı ve hasta gözlerine inanamıyordu. Ta ki gebelik kesesini ve bugün kalp atışını görünceye kadar. Kalp atışını gördükten sonra artık hamile olduğuna inanmış oldu. Buda bizim için müthiş bir mutluluktu. Hasta da başarıya ulaşmanın yolu doğru tedavi, doğru klinik ve doğru uygulama çok çok önemli. Hastaya özgü tedavi vermek çok önemli" diye konuştu.

Hatice Çınar, daha önce çok doktor dolaştığını ve yaklaşık bir senedir Hakan hocanın yanına geldiğini kaydetti. Önceki doktorların kendisine pek olumlu bir şey söylemediklerini dile getiren Çınar, "Hep olumsuz konuştular. Zaten buraya geldiğimde de çok tedirgin gelmiştim. Bende tedaviyi başlattım, çok şükür bugün sonucu da aldık. Bebeğimizin kalp atışlarını da duymuş olduk. Çok mutluyum bunun için. Bana PRP yapıldı. Yumurta tembelliği, erken menopoz denilmişti bana. Şansım biraz düşüktü diğer hastalara göre. Ama ben yine denemeyi istedim. ve sonuç aldık bugün sürpriz gibi bir şey oldu. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bugün kalp atışını da duyduğum için Allah'a binlerce kez şükürler diyorum. Hakan hocaya ve ekibine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.