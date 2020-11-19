Yıllar süren işgal birkaç hafta içinde sona erdi - Son Dakika

Yıllar süren işgal birkaç hafta içinde sona erdi. 27 Eylül'de başlayan Dağlık Karabağ operasyonu zaferle sonuçlandı.

17 Ekim'de kurtarılarak özgürlüğüne kavuşrurulan Fuzuli Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'i ağırladı. Hacıyev gazetecilerle birlikte işgalden temizlenen bölgeleri gezdi. Fuzuli kentinde Ermenistan'a ait birkaç askeri binanın yanı sıra, mevziler, şehri kurtarma operasyonu sırasında Ermenistan ordusu

tarafından geride bırakılan askeri araçlar ve tanklar bulunuyor.

Ermenistan ile devam çatışmalar sırasında Fuzuli'ye atılan beyaz fosforlu top mermisi de bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Ermenistan'ın beyaz fosforlu mermi kullanarak savaş suçu işlediği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

(İHA)