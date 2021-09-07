Üye Girişi
Yıllar süren kazı sonuç verdi! Arkeologlar, tam 7 bin 500 yıllık köy buldu - Son Dakika

Yıllar süren kazı sonuç verdi! Arkeologlar, tam 7 bin 500 yıllık köy buldu

07.09.2021 17:38

Kahramanmaraş'ta 2013 yılından bu yana Domuztepe Höyüğü'nde kazı gerçekleştiren arkeologlar, 7 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen köy buldu. Köyün henüz bir kısmını açığa çıkarabilen arkeologlar, devamının da olduğunu öngörüyor.

Kahramanmaraş'ta bulunan Domuztepe Höyüğü'nde kazı gerçekleştiren arkeologlar, önemli bulgular elde etmeye devam ediyor. Tarihte ve günümüzde büyük önem taşıyan bölgede daha önce Sümer, Akad, Asur ve Babil toplulukları yaşadı. Arkeologlar, bu sefer yine aynı bölgede 7 bin 500 yıllık yerleşim yeri olduğunu keşfetti. Köyün devamını bulmak isteyen arkeologlar, kazı çalışmalarını da aynı bölgede yoğunlaştırdı.

Arkeologlar günler süren kazılar sonucu çıkardı! Tam 7 bin 500 yıllık köy bulundu

"YERLİ BİR EKİPLE ÇALIŞIYORUZ"

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ile Pazarcık ilçe sınırlarında olan Kelibişler Mahallesi kırsalındaki Domuztepe Höyüğü'nde kazı çalışmalarına yeniden başlanıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesi ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında sürdürülen alanda yeni bulgu ve bilgiler elde ediliyor. Bölgenin ilk kez 1996 yılında İngiliz ve Amerikalılar tarafından 2012 yılına kazıldığını belirten Doç. Dr. Tekin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi adına burada kazılar yürütüyoruz. Bizden önce 1996 yılından 2012 yılına kadar İngiliz ve Amerikan heyetleri kazılar yürütmüşlerdi. 2013 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın olurları ile biz kazıları devraldık. Özellikle höyüğün zirve kısmında kazıları yürütüyoruz. Yakın bir zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı istimlakını gerçekleştirdi. 2021 yılı itibariyle yeni bir alanda tamamen Türk kazısı olarak başladık ve 4 hafta bitti 5'inci hafta içindeyiz. Oldukça ilginç bulgulara ulaştık" dedi.

Arkeologlar günler süren kazılar sonucu çıkardı! Tam 7 bin 500 yıllık köy bulundu

"BARIŞÇIL HAYAT SÜRMÜŞLER"

Domuztepe Höyüğü yaklaşık 22 hektar genişliğinde çok geniş bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden Tekin, "Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce ilk kez burada bir köy yerleşim yerleri başlıyor. İlk köylüler basit bir hayat sürdürmüşlerdir. Koyun ve keçi besicilikten süt ve süt ürünlerini tüketerek çevrede bulunan meşe palamudu, fıstık ve benzeri yiyecekler tüketerek kısıtlı da olsa tarımsal yiyeceklerle yaşamışlardır. Gayet güzel bir şekilde her hangi bir kavgaya neden vermeksizin barışçıl bir hayat sürdüklerini biliyoruz" dedi.

Arkeologlar günler süren kazılar sonucu çıkardı! Tam 7 bin 500 yıllık köy bulundu

"YERLEŞİM YERİ TAHMİNEN 7 BİN 500 YILLIK"

Bölgede 15 kişilik ekiple çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Tekin, Sümer, Akad, Asur ve Babil topluluklarının öncüsü olan halkın da bölgede yaşadığını ve ilk izlerini bulduklarını söyledi. Tekin, "2021 yılında ulaştığımız en önemli bulguları günümüzden yaklaşık 7 bin 500 yıl öncesine tarihlendirilen köy yerleşiminin çok küçük bir kısmını açma imkanımız oldu. Taş temelli mekanlar, silolar ayrıca içlik dediğimiz doğada buldukları ya da kendilerinin hazırladıkları öğütme taşları ve bunların stoklandığı pişmiş taşlar çıktı. Yeniş Taş Çağı, eskiden okul kitaplarımızda biz Cilalı Taş Çağı deniliyordu. Taş Çağı'nın son evresi ve hala köy hayatı sürüyorlar. Eşitler arasında hiyerarşi olduğunu düşünüyoruz. Savaş yok ve hiçbir silah bulmadık. Aslında beslenmek için her türlü ortam ellerinde var. Arkeolojik bulgular bize gösteriyor ki Mezopotamyalılar Sümer, Akad, Asur ve Babil topluluklarının öncüsü olan bir topluluklar var burada" dedi.

Arkeologlar günler süren kazılar sonucu çıkardı! Tam 7 bin 500 yıllık köy bulundu
Yıllar süren kazı sonuç verdi! Arkeologlar, tam 7 bin 500 yıllık köy buldu

Hacettepe Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yıllar süren kazı sonuç verdi! Arkeologlar, tam 7 bin 500 yıllık köy buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek 18:49 Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi 18:46 Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler 17:53 Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri 17:31 Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı 16:43 Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor 16:37 Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor
Başkan 15:54 Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi 15:22 Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi

Son Dakika Haberleri
18:49 Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek
18:48 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
18:46 Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi
18:10 Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastane sürecini gözyaşları içinde anlattı
17:52 Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler
17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir
17:40 Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü
17:28 Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
17:26 Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi
16:54 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti
İSKİ'nin suya yüzde 15.62 oranında yaptığı zam teklifi kabul edildi! Şimdi gözler İBB Meclisi'ne çevrildi İSKİ'nin suya yüzde 15.62 oranında yaptığı zam teklifi kabul edildi! Şimdi gözler İBB Meclisi'ne çevrildi         
18:51
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı         
17:57
Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir         
17:42
Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek         
17:28
Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu         
16:41
Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük         
16:08
Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı         
09:07
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 19:11:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıllar süren kazı sonuç verdi! Arkeologlar, tam 7 bin 500 yıllık köy buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement