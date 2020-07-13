Yıllara meydan okuyan köprü: Malabadi - Son Dakika

Yıllara meydan okuyan köprü: Malabadi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü, serinlemek isteyen vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü, serinlemek isteyen vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların ilgi odağı haline gelen bölge, turizme kazandırılmayı bekliyor.

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Yaklaşık 9 asır önce, Artuklu Beyliği tarafından yapılan Malabadi Köprüsü Diyarbakır'ın Silvan ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. 7 metre en ve 150 metre uzunluğuna sahip Malabadi Köprüsü'nün yüksekliği, 19 metreyi buluyor. Yapımı ile ilgili kesin bilgilerin bulunmadığı Malabadi Köprüsü, kemerinin genişliği bakımından dünyanın eşsiz eserleri arasında yer alıyor. Yıllar içerisindeki yıpranmaları nedeni ile Silvan Belediyesi tarafından 1989 yılında restoresi yapılan Malabadi Köprüsü'nde, bölgeden geçen kervanların konaklayabileceği bölümler de bulunuyor. Odalar yüksek tavanlı ve tuğla örtülü olurken, 5 gözlü köprü üç bölümden oluşup iki eğimle yola bağlanıyor.

Tarihi köprü, korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların da uğrak mekanı haline geldi. Bölgeye gelen vatandaşlar burada piknik yapıp Malabadi Çayının serin sularında yüzmenin tadını çıkarıyor. Piknikçilerden bazıları da yaklaşık 20 metrelik yükseklikten atlayarak tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Malabadi Köprüsüne ailesi ile birlikte gelen Yasin yetişir, "Küçük çocukların suya atlayış yapıyor, onları ilgiyle izledim. Aslında Bosna Hersek'teki Osmanlı yadigarı tarihi Mostar Köprüsünde her yıl düzenlenen geleneksel atlayışlar tarihi Malabadi Köprüsünde de düzenlenebilir ve bu bir gelenek haline gelir. Dünyanın değişik ülkelerinde turistler buraya akın eder. Burası da dolayısıyla turizme kazandırılmış olup, ülke ekonomisine katkı sunacaktır" dedi.

(İHA)

Malabadi Köprüsü, Koronavirüs, Diyarbakır, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıllara meydan okuyan köprü: Malabadi - Son Dakika
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