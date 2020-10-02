"Yıllarboyu Tarih" dergisi 35 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başladı - Son Dakika

"Yıllarboyu Tarih" dergisi 35 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başladı

Hürgün Yayıncılık bünyesinde 1978 ile 1985 yılları arasında yayınlanan tarih dergisi "Yıllarboyu Tarih", yeniden okurlarıyla buluştu.

Hürgün Yayıncılık bünyesinde 1978 ile 1985 yılları arasında yayınlanan tarih dergisi "Yıllarboyu Tarih", yeniden okurlarıyla buluştu.

Bu ay 86. sayısıyla tekrar yayın hayatına başlayan derginin genel yayın yönetmenliğini Bülent Günal üstleniyor.

Uzun yıllar Hürriyet gazetesinin Tokyo temsilciliğini yapan gazeteci Erdal Güven'in imtiyaz sahibi olduğu dergi, yayınlandığı dönemde ele aldığı konularla tarih dergiciliğine yeni bir bakış kazandırmanın yanı sıra tartışma oluşturacak birçok konuyu da gündeme taşımıştı.

Ekim ayı sayısıyla dergiseverlere yeniden "merhaba" diyen dergi, 1898 yılında ABD dönüşü bir gemi kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk pehlivan Koca Yusuf'u kapağına taşıdı.

Yaklaşık 130 yıl önce kendine yabancı bir menajer tutan, önce Fransa'da, ardından da ABD'deki ünlü Madison Square Garden'da güreşen Koca Yusuf'un bilinmeyen yönlerini ele alan dergi, bu sayısında ünlü pehlivanın defnedildiği yerin bir kilise bahçesi olduğunu belirtiyor ve mezarının Türkiye'ye getirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına çağrıda bulunuyor.

Bu ay dergide ayrıca 1922 yılının 13 ile 17 Eylül tarihleri arasında yaşanan Büyük İzmir Yangını ile ilgili, Katolik Ruhani Reisler Kurulu Resmi Tarihçisi Dr. Rinaldo Marmara'nın kaleme aldığı yazı okurların dikkatine sunuluyor.

Yazıda, o dönem İzmir'de yaşayan rahiplerin, rahibelerin, monsenyörlerin tuttuğu günlükler, yazdığı mektup ve raporlardan oluşan belgeler yer alıyor.

Toplam 35 yıl sonra yeninden yayınlanan derginin yazar kadrosu ise tarihçiler Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, sanat tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu, araştırmacı Dr. Rinaldo Marmara, gazeteci Oral Çalışlar, yönetici Mehmet Emin Özcan, yazar Orhan Bahtiyar, yapımcı Ebru Yücel, gazeteci-yazar Yaşar Gürsoy, gazeteci Engin Demir, tarih araştırmacısı Sidar Duman, ulaşım tarihçisi Akın Kurtoğlu, araştırmacı Bengü Tonyalı, avukat Neslihan Arul Aksoy, yerel tarihçi Metin Yılmaz, gazeteci Eyüp Coşkun, tıp doktoru Prof. Dr. Serdar Günaydın, araştırmacı Muzaffer Çevik ve diplomat Hasan Sevilir Aşan gibi isimlerden oluşuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Erdal Güven, Koca Yusuf, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yıllarboyu Tarih' dergisi 35 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başladı - Son Dakika

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