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Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var - Son Dakika

Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var

25.06.2021 14:32

Avukat Feyza Altun, çocuk yaşlarında akrabası tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. 7 yaşından 12 yaşına kadar N.Ç. isimli akrabasının istismarına uğradığını, uzun bir süre sessiz kaldığını ve yıllar sonra bu şahısla yüzleşip ses kaydına aldığını söyleyen Altun, bu kaydı paylaşacağını açıkladı. İstismarcı N.Ç. ile arasında geçen diyaloğu aktaran Altun, ''Sen de beni severdin dedi. Benim sevgimi sen çok yanlış anlamışsın. Sen benim abimdin." ifadelerine yer verdi.

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından, cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı. Yaşadığı olayları anlatmanın kolay olmadığını söyleyen Altun, başından geçen olayları akrabalarına anlattığını ancak kimsenin bir şey yapmadığını belirtti.

''SES KAYDINI YAYINLAYACAĞIM''

Akrabasıyla davalık olduğunu söyleyen Altun, ses kaydı yayınlayacağını ve kendisini dinlemeyen akrabalarına bu kaydı ulaştıracağını yazdı.

"ABLALARI SARILDIĞIMIZ FOTOĞRAFLARI BULMUŞLAR"

İşte Feyza Altun'un Twitter'dan paylaştığı o satırlar:

"Beni çocukken istismar eden akrabam N.Ç. (Ne zaman adımı açıkça yazacak diye uykuların kaçsın çünkü yazacağım). Ses kaydında itiraf edip "Ben çocuktum (19) cahildim ama sen (7) de beni severdin" dediğinde deliye dönmüştüm. Sonra onun kız kardeşleri ablam dediğim insanlar benim o yaşta ona sarıldığım fotoları bulup dava hazırlığı yapmışlar. Bir tanesi de bilinçli anne takılıyor, kızıyla bloglar falan ama bilinçten zerre eser yok. Söylediğimde beni her yerden engellemişti. Onu da konuşacağız. Hani bak sarılıyor, olduysa gönlü vardır gibisinden. Tekrar ediyorum başladığında yediyim, ki sanırım daha öncesi de var hayal meyal bende… 12 yaşımda artık tepki verip ondan kaçıp evimize girmesini anneme yasaklattım ve akrabalarıma anlattım.

''ÇEK VUR BENİ FEYZA, GENÇTİM CAHİLDİM''

Bu sene olayı ortaya çıkardığımda (konuşmak hiç de kolay değildi) şey dediler o sene evlendi N.Ç.; kıskançlığından yaptı. Ben o sıra 11-12 yaşındayım. Ses kaydını burada yayınlayacağım. Sadece ne kadar ileri gidip ne kadar saçmalayacaklar onu bekliyorum. Aman sanılmasın unuttum, adli tıp raporunu bekliyorum. Ses kaydında şöyle bir kısım var, konuşma başlıyor asla fiil dile getirilmiyor ben soruyorum: Senin kızına yapsalar ne yapardın? "Çeker vururdum Feyza hala geceleri uyuyamıyorum, çek vur beni Feyza…. Gençtim, cahildim. Sen sanıyor musun ben huzurluyum, yüzyüze görüşelim."

"SİZLER DE BİRER ÇOCUK İSTİSMARCISISINIZ"

O ablaları o akrabaları bunları dinleyince ne olacak göreceğim, bekliyorum. Hepiniz bu yaptıklarınızla rezil olacaksınız. Unutmayın, rehavete kapılmayın. O zaman akrabalarımı da tek tek yazacağım kim ne dedi. Sizler de birer çocuk istismarcısısınız.

Bütün bunlar konuşulduğunda başka bir erkek kuzenime itirafta bulundu. Şimdi onu itibarsızlaştırmaya tüm akrabaları ona karşı kışkırtmaya çalışıyor ki konuşursa kimse inanmasın. Ama gerçekleri sen, ben ve itiraf ettiklerin ve ses kaydını dinleyenler biliyor. Sen de beni severdin dedi. Benim sevgimi sen çok yanlış anlamışsın. Sen benim abimdin."

Avukat Feyza Altun, yıllar sonra akrabasının cinsel istismarına uğradığını açıkladı: Sen benim abimdin
Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var

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Son Dakika Güncel Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var - Son Dakika


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