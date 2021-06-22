Yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar! Arkeologlar Şanlıurfa'da yeni bir keşif yaptı - Son Dakika

Dünya tarihinin en önemli coğrafyaları arasında yer alan Anadolu'da birbirinden önemli keşifler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da 12 bin yıllık olduğu belirlenen Göbeklitepe ve Göbeklitepe'den 3 bin yıl daha eski olduğu tahmin edilen Karahantepe'den sonra tarihi nitelikte bir keşif daha gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİLER

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Sayburç Mahallesi'nde bir evin altında ve bahçesinde neolitik çağ, yani cilalı taş devrine ait ören yeri keşfedildi. Kazı çalışmalarına başlanan tarihi alanda incelemeler devam ederken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Sayburç Mahallesi'ndeki kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

10 BİN YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Başkan Baydilli'ye ziyarette Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan ve Harran Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci eşlik etti. Başkan Baydilli, Kazı Başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan'dan çalışmalarla ve ortaya çıkan eserlerin dönemiyle ilgili bilgi aldı. Kazı çalışmalarının devam ettiği ören yerinin 10 bin yıllık olabileceği öğrenildi.