Yıllarca çalışarak biriktirdiği parayla aldığı araç yüzünden hayatı altüst oldu - Son Dakika
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Yıllarca çalışarak biriktirdiği parayla aldığı araç yüzünden hayatı altüst oldu

Yıllarca çalışarak biriktirdiği parayla aldığı araç yüzünden hayatı altüst oldu

20.05.2023 11:54

Yıllarca çalışarak biriktirdiği parayla aldığı araç yüzünden hayatı altüst oldu Pert aracın plaka şase'lerini çaldıkları araca yerleştirerek satıyorlar Gaziantep'te yaşayan Esnaf Ramazan Kotan yıllarca biriktirdiği parayla aldığı araç çalıntı çıkınca hayatı altüst oldu.

Yıllarca çalışarak biriktirdiği parayla aldığı araç yüzünden hayatı altüst oldu

Pert aracın plaka şase'lerini çaldıkları araca yerleştirerek satıyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Esnaf Ramazan Kotan yıllarca biriktirdiği parayla aldığı araç çalıntı çıkınca hayatı altüst oldu.

Gaziantepli esnaf Ramazan Kotan yıllarca çalışarak biriktirdiği parayla 2017 yılında kendisine bir otomobil aldı. Aldığı otomobil kısa süre sonra çalıntı çıkınca polis aracı alarak sahibine teslim etti. O günden sonra psikolojisi bozulan Kotan, iflas ederek bir fabrikada çalışmaya başladı. 7 yıldır hukuk mücadelesi veren Kotan yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini istiyor. Ramazan Kotan aracı çalanların başka bir pert aracı satın alarak şaseleri ve plakasını çaldıkları otomobile yerleştirdiğini, bunu yapan çetenin yakalandığını ve ceza yediğini belirterek, ancak kendisinin resmi olarak aldığı araç yüzünden mağduriyetinin giderilmediğini vurguladı.

"Aracı her vatandaşın aldığı gibi resmi olarak aldım"

Mağdur Ramazan Kotan, "2017 tarihinde araç aldım. Aldığım aracı normal her vatandaşın aldığı gibi aracımı ekspertize soktum, araç muayene istasyonundan geçmiş noterden geçmiş bir arabadır. Aldığım şahısta öğretmendi. Oda bilmeden Mersin'den almış. O zaman araç bana 35 bin TL'ye mal oldu. Bugünkü değeri 450 bin TL'dir. Aracı aldıktan sonra Adana Emniyet Müdürlüğünden beni aradılar bu araçla ilgili bir sıkıntı var dediler beni çağırdılar. Bende Adana'ya gittim aracın çalıntı olduğunu öğrendim. Aracı benden aldılar sahibine teslim ettiler. Bende o günden beri mağdurum" dedi.

"Bana satanda bilmeden almış"

Kotan aracı aldığı şahsında durumu bilmediğini belirterek, "Aracın sahibi İstanbul'da çıktı. Aracı satanlar oradan çalmışlar. Araba hatasız boyasız bir arabaydı. Bana satan şahsa dava açtım. Oda Mersin'den almış çalıntı olduğunu bilmeden almış. 7 yıldır mağdurum" şeklinde konuştu.

" Aracım gidince iflas ettim hayatım altüst oldu"

Aldığı araç çalıntı çıkınca sıkıntılar yaşadığını belirten Kotan, "Ben esnaftım canımla, dişimle, emeğimle biriktirip bu arabayı aldım. Her şeyi resmi olan bir arabaydı. Burada benim suçum nedir. 7 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Arabam elimden gidince sıkıntılar yaşadım. İflas ettim dükkanımı kapattım. Şuanda bir fabrikada çalışıyorum. Yetkililerden bir an evvel bu mağduriyetimin çözülmesini istiyorum. 2017 de açıldı dosyam 2021'den beri Yargıtay'dadır" ifadelerini kullandı.

"Pert bir aracın şaseleri ve plakasını çaldıkları otomobile yerleştirmişler"

Hırsızların otomobili nasıl resmi kanallardan geçirttiği hakkında açıklamalarda bulunan Kotan, "Aracı çalan şahıslar takla atmış bir araba bulmuşlar sahibinden biz tamirciyiz diyerek almışlar. O aracın noterden devrini alıyorlar daha sonra aynı model ve marka bir araç çalarak ağır hasarlı aracın plakasını söküp çalıntı araca takıyorlar bütün şaselerinde ona geçiriyorlar. Bu sayede araç her şeyden geçiyor. Her şeyi resmi oluyor. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Yıllarca çalışarak biriktirdiği parayla aldığı araç yüzünden hayatı altüst oldu Yıllarca çalışarak biriktirdiği parayla aldığı araç yüzünden hayatı altüst oldu

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıllarca çalışarak biriktirdiği parayla aldığı araç yüzünden hayatı altüst oldu - Son Dakika


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