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Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı - Son Dakika

Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı

01.09.2021 18:07
Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı, System.String[]

Yıllarca simit ve poğaça satarak 200 bin TL, biriktiren vatandaş, tüm birikimini tek telefonuyla dolandırıcılara kaptırdı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, altınları soyulan bir kuyumcunun altınlarıyla karşılaştıracaklarını söyleyerek Şipal'dan aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ikamet eden Sabri Şipal isimli vatandaş, 30 yıldan bu yana biriktirdiği 200 bin TL değerindeki parası ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları Sabri Şipal'in elindeki altınları vermesi gerektiğini, çünkü soyulan bir kuyumcudaki altınlarla karşılaştıracaklarını söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılara inan Şipal, tüm birikimini verdi.

"ADETA KİLİTLENDİK KALDIK"

Salihli'nin Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan evli ve birisi engelli 2 çocuk babası olan Sabri Şipal, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmesi sonucu 30 yıllık birikimi olan 200 bin lirasından oldu. Emekli olan ve "Ben yandım, başkaları yanmasın" diyen Şipal, "Ne olduğunu anlayamadık. Adeta kitlendik kaldık. Eşim ve ben elimizde avucumuzda ne varsa verdik" dedi.

"OĞLUMUN ENGELLİ MAAŞINI BİLE VERDİK"

Ev telefonundan arandıklarını belirten Şipal, "Bir gün evimizdeki telefon çaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, bir kuyumcunun soyulduğu evimizdeki altınlarla o altınları karşılaştırmaları gerektiğini söylediler. Tabii öyle konuşma şekilleri ve tarzları nedeniyle cevap bile veremedik. Ne olduğunu anlayamadık. Evimize şapkalı ve burun hizasına kadar maske olan bir şahıs geldi. Elimizde avucumuzda ne varsa poşetin içinde koyduk. Hatta oğlumun engelli maaşını bile verdik" dedi.

"YILLARCA SİMİT VE POĞAÇA SATTIM"

Televizyonlarda bu tür haberleri gördüklerinde çok şaşırdıklarını ama aynı olayın kendi başlarına da geldiğini belirten Şipal, "İnsanlar bu tuzağa nasıl düşüyorlar diye sürekli eşimle konuşup dururduk. Şimdi aynısı bizim başımıza geldik. Nasıl oluyor o birikimlerini kendi ellerinizle veriyorsunuz anlaşılır gibi değil. Şaşkın bir hale geliyorsunuz ne isterlerse yapıyorsunuz. Yıllarca simit ve poğaça satarak evimin geçimini sağladım. 30 yıllık birikimimi bir anda kaybettim. Hem herkesi bu konuda dikkatli olmaya çağırıyorum, hem de emniyet yetkililerinden tüm birikimimi alan bu şahısları adalet önüne çıkarmalarını istiyorum" dedi.

Türk Lirası, Engelli, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı - Son Dakika


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