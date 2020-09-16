KARS YILLARCA GİZLENEN GERÇEK AÇIĞA ÇIKTI, ÖZ KARDEŞLER 75 YIL SONRA BÖYLE KAVUŞTU - Son Dakika

KARS YILLARCA GİZLENEN GERÇEK AÇIĞA ÇIKTI, ÖZ KARDEŞLER 75 YIL SONRA BÖYLE KAVUŞTU

Hanım Turan, tam 75 yıl sonra kendisinden 1 yaş büyük ağabeyi İhsan Köker'in varlığından haberdar oldu.

Hanım Turan, tam 75 yıl sonra kendisinden 1 yaş büyük ağabeyi İhsan Köker'in varlığından haberdar oldu. Kars'ta kucaklaşan kardeşlerin büyük mutluluğu ise o ana tanıklık edenleri gözyaşlarına boğdu

İzmit'te yaşayan Hanım Turan, tam 75 yıl sonra öz kardeşine kavuştu. Ailesi ile birlikte İzmit'ten Kars'ın Kağızman ilçesine giden Turan, hayatında ilk kez gördüğü kardeşi İhsan Köker'e sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.

İKİSİ DE YETİM BÜYÜDÜ

İki kardeşin ayrılığı 75 yıl sürdü. Kars Kağızman'da dünyaya gelen Hanım Turan, annesi ona hamileyken eşinden ayrıldığı için anneannesinde dünyaya geldi. 1 yaşındaki kardeşi İhsan ise babasının yanında kaldı. İhsan babasını 3 yaşında kaybederken, onu amcası büyüttü. Annesi bir başkasıyla evlilik yaptığı için Hanım Turan da anneannesinin yanında kaldı. İki taraf kavgalı olduğu için çocuklar birbirlerine gösterilmedi. Hanım Turan, 16 yaşında İzmit'e gelin geldiğinde Kars'tan ayrıldı. Büyükler ise o gerçeği yıllarca gizledi.

SON NEFESTE GELEN GERÇEK

Yıllarca gizlenen gerçek, Yusuf dayının 2006'da İhsan Köker'e 'senin bir kız kardeşin var" demesiyle açığa çıktı. 'Seni götüreceğim" deyip hayatını kaybetti. Son nefesinde, 'Kardeşinin İzmir'de üvey kardeşleri var, onları bul" sözü, elde kalan tek ipucu oldu.

KARDEŞİNE İNANMADI

İki kardeşin buluşmasına giden yolda ilk ışık ise 2016'da yandı. Köker'in İzmir'de oturan kızı Halime Nazik, Hanım Turan'ın üvey kardeşi Yaşar'a ulaştı. Halasının numarasını alarak Hanım Turan'ı aradı. Ancak bir kardeşin varlığından habersiz olan Turan 4 yıl boyunca gelen telefonları karşılıksız bıraktı. Arayanlara inanmadı, 'Beni aramayın" dedi.

DÜĞÜMÜ GAZETECİ OĞLU ÇÖZDÜ

Düğümü ise Hanım Turan'ın İstanbul'da yaşayan gazeteci oğlu Orhan Turan çözdü. Temmuz ayında annesini ziyaret için gittiği İzmit'te durumdan haberdar olan Turan, arayan numaraya dönerek işin aslını sorgulamaya başladı. İhsan Köker'le, çocuklarıyla görüştü. İhsan Köker'in, Hanım Turan'ın kardeşi olduğu netleşti.

18 Ağustos'ta Kars'a giden Turan ailesi ise Hanım Turan'la, öz kardeşi İhsan Köker'in mutluluğuna tanık oldu. Ailesi ile birlikte İzmit'ten Kars'ın Kağızman ilçesine giden Turan, hayatında ilk kez gördüğü kardeşi İhsan Köker'le doyasıya sarıldı. O görüşmede Köker ailesinin tüm üyeleri de hazır bulundu.

KARDEŞİMİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Kardeşlerden Hanım Turan, babasının öldüğünü ve kardeşinin de olmadığını bildiğini söyleyerek, 'Üzerine 'kuma' getirdiği için annem daha bana hamileyken babamdan ayrılmış. Beni anneanneme bırakıp başkasıyla evlenmiş. Geride kalan kardeşim de babam vefat edince amcası tarafından büyütülmüş. Ben durumdan habersizce 16 yaşında dedemin evinden gelin çıkıp İzmit'e geldim. Babamı öldü biliyordum. Bir kardeşim olduğundan da habersizdim. Şimdi öğrendim ki benim bir ağabeyim var. Şükürler olsun" dedi.

KARDEŞİM BANA İNANMADI

Kardeşinin varlığından 14 yıl önce haberden olduğunu söyleyen İhsan Köker ise, 'Haberim vardı ama nerede yaşadığını bilmiyordum. Yusuf dayı son nefesinde bana bu bilgiyi vermişti. Çok aradım ama 4 yıl öncesine kadar onu bulamadık. Sonunda İzmir'de oturan kızım Halime bu üvey kardeşe ulaştı, ondan kardeşimin telefon numarasını aldı. Kızım, kardeşimi birkaç kez aramış ancak Hanım ona inanmamış, beni bir daha aramayın diyerek telefonları kapatmış. Oğlu Orhan bize geri dönünce her şey değişti" dedi.

BULUŞMA BELGESEL OLDU

Yılar sonra öz kardeşlerin büyük buluşması ise Hanım Turan'ın gazeteci oğlu Orhan Turan tarafından belgesel haline getirildi. Tüm gelişmelerden annesini İzmit'te ziyarete gittiğinde haberdar olduğunu söyleyen Turan, süreci başından sonuna kadar kayıt ederek belgeselleştirdiğini söyledi.

'Kardeş: Öyle Geçti Ömrümüz" adlı belgesel, hiçbir kurgusal ekleme yapılmadan süreci başından sonuna kadar anlatırken, iki kardeşin buluşma anına ait görüntüler belgeselde yer aldı. Fragmanı, Youtube'ta yayınlanan belgeselin, film festivallerinde boy göstermesi hedefleniyor.

KARS YILLARCA GİZLENEN GERÇEK AÇIĞA ÇIKTI, ÖZ KARDEŞLER 75 YIL SONRA BÖYLE KAVUŞTU

Kağızman, İzmir, İzmit, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS YILLARCA GİZLENEN GERÇEK AÇIĞA ÇIKTI, ÖZ KARDEŞLER 75 YIL SONRA BÖYLE KAVUŞTU - Son Dakika

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