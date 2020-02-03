Yıllarca Kızılay'a hizmet veren bina yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yıllarca Kızılay'a hizmet veren bina yıkıldı - Son Dakika

Yıllarca Kızılay'a hizmet veren bina yıkıldı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yıllarca Türk Kızılayı Şube binası olarak hizmet veren yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Yıllarca Kızılay'a hizmet veren bina yıkıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yıllarca Türk Kızılayı Şube binası olarak hizmet veren yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.


Metruk yapıların yıkımını sürdüren belediye ekipleri, kimliği belirsiz kişilerce izinsiz olarak kullanılan eski Kızılay binasını yıktı. Daha önce de metruk yapıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile metil alkol içildiği ve geçtiğimiz ay bir kişinin şüpheli olarak yaşamını yitirdiği bilinirken, tehlike arz eden metruk iki katlı yapı güvenlik maksadıyla ortadan kaldırıldı.


Polis ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemleri aldığı yıkımlar, kontrollü şekilde yapıldı. - TEKİRDAĞ

Türk Kızılayı, Tekirdağ, Muratlı, Kızılay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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