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Yıllarca Mardin sokaklarında çöp toplayan eşekler, Kocaeli'nde emekliliğin keyfini sürüyor - Son Dakika

Yıllarca Mardin sokaklarında çöp toplayan eşekler, Kocaeli'nde emekliliğin keyfini sürüyor

31.12.2021 18:18

Yıllarca Mardin sokaklarında çöp toplayan eşekler, Kocaeli'nde emekliliğin keyfini sürüyor Mardin'de çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklarda yıllarca çöp taşıyan eşekler, Kocaeli'de emekliliklerinin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Yıllarca Mardin sokaklarında çöp toplayan eşekler, Kocaeli'nde emekliliğin keyfini sürüyor

KOCAELİ - Mardin'de çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklarda yıllarca çöp taşıyan eşekler, Kocaeli'de emekliliklerinin tadını çıkarmaya devam ediyor. 3 yıl önce Kocaeli'de bulunan Ormanya Doğal Yaşam ve Tabiat Parkı'na getirilen Mısır eşekleri, vatandaşların en yoğun ilgiyi gösterdiği hayvanlar arasında yer alıyor.

Mardin'de çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklarda yıllarca çöp taşıyan eşekler, emekliliklerinin tadını Kocaeli'nde bulunan Ormanya Doğal Yaşam ve Tabiat Parkı'nda çıkartıyor. Ömürlerinin kalan kısmını konforlu bir emeklilikle geçirmeleri için getirilen eşekler, vatandaşların da ilgi odağı. Ormanya içerisinde bulunan çocuk hayvanat bahçesi alanında bulunan emekli Mısır eşekleri, çocukların en sevdiği hayvanlar arasında.

"Emekliliklerinin tadına varıyorlar"

Eşeklerin emekliliğin tadına vardıklarına ve ayrıca eşeklerin sıcakkanlılığı sayesinde vatandaşların da yoğun ilgisi bulunduğuna değinen Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Şu anda Çocuk Hayvanat Bahçesi'ndeki en ilgi çeken alanlardan biri olan Mısır eşeklerinin olduğu bölümdeyiz. Buranın önemi bu eşeklerin, Mardin'deki dar sokaklarda çöp toplayan eşekler olmasıydı. Şu anda burada emekliliklerinin tadına varıyorlar diyebiliriz. Emeklilik hayatlarını burada geçiriyorlar. Mardin'de sokaklar dar olduğu için bu eşeklerin sokak aralarında çöp toplama hizmeti gerçekleşiyordu. Şu an burada eşeklerimiz kendilerine ait manej alanlarında bütün beslenme ve bakımları karşılanarak yaşamlarına devam ediyorlar. Bizlerin misafiri olarak burada bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte de bizimle beraber uzun yıllar yaşamalarını ümit ediyoruz. Bugün onlar için bulunan alanda hep beraber görüyoruz ki kaşınma aparatlarından tutun da beslenme ve bakım için gerekli olan suluğuna, yemine kadar gerekli, uygun, onlara özgü olan rasyonuna kadar birçok şey uygulanıyor. Vatandaşlarımızın da eşeklerin sıcakkanlılığından kaynaklanan çok güzel bir yaklaşımları ve ilgileri bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

7/24 gözetim altındalar

Eşeklerin beslenme ve hastalık durumlarının da diğer tüm hayvanlar gibi düzenli olarak kontrol altında tutulduğunun altını çizen Alioğlu, "Eşeklerimiz buraya geldikten sonra veteriner kontrolünde ve Çocuk Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan bakıcılarının kontrolleriyle beraber uygun rasyon ve yem stoğuyla beslenmeye devam etti. Bununla beraber eşeklerimizin her zaman düzenli olarak tırnak bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla ilgili bütün hastalıkları kontrol edilmektedir. Bütün hayvanlarımız gibi onlar da yedi yirmi dört gözetim altında tutulmaktadır. Mevsimine göre ihtiyaçları her türlü karşılanmaktadır" dedi.

"Bu yıl 2 tane yavrumuz oldu"

Bu yıl eşeklerin arasında 2 tane yavru katıldığını da sözlerine ekleyen Önder Alioğlu, yavrulara isim konulduğunu ve vatandaşların da bu isimlerle seslenmekten keyif aldıklarını söyledi. Alioğlu, "Eşeklerimizin bakım ve tedavisi sonrası tabii ki yavru almaya da başladık. Bu yıl 2 tane yavrumuz oldu. Bir tanesi fırtınalı bir günde doğduğu için Fırtına adını, diğeriyse vatandaşlarımızın seçtiği isimle Kadife adını aldı. Özellikle hayvanlarımızın isimlerini vatandaşlara düzenlediğimiz anketlerle seçiyoruz. Vatandaşlarımız bu isimleri çok beğendi ve onlara böyle seslenmeyi çok seviyorlar" ifadelerini kullandı.

Yıllarca Mardin sokaklarında çöp toplayan eşekler, Kocaeli'nde emekliliğin keyfini sürüyor
Yıllarca Mardin sokaklarında çöp toplayan eşekler, Kocaeli'nde emekliliğin keyfini sürüyor
Yıllarca Mardin sokaklarında çöp toplayan eşekler, Kocaeli'nde emekliliğin keyfini sürüyor

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Hayvanat Bahçesi, Kocaeli, Mardin, Çocuk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yıllarca Mardin sokaklarında çöp toplayan eşekler, Kocaeli'nde emekliliğin keyfini sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıllarca Mardin sokaklarında çöp toplayan eşekler, Kocaeli'nde emekliliğin keyfini sürüyor - Son Dakika
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