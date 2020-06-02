Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor - Son Dakika

Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor

Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor Manisa'da 26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Halil İbrahim Kaya evinin deposunu istiridye mantar bahçesine çevirdi Emekli olduktan sonra 2.

Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor

Manisa'da 26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Halil İbrahim Kaya evinin deposunu istiridye mantar bahçesine çevirdi

Emekli olduktan sonra 2. üniversitesini tarım üzerine okuyan Kaya, hobi olarak mantar yetiştiriciliğine başladı

MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde 26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Halil İbrahim Kaya evinin deposunu istiridye mantar bahçesine çevirdi. 26 yılda binlerce öğrenci yetiştiren Kaya, ikinci üniversitesini tarım üzerine okuyarak hobi olarak istiridye mantar yetiştiriciliğine başladı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli öğretmen Halil İbrahim Kaya, evinin deposunu istiridye mantarı bahçesine çevirdi. 2 çocuk babası Emekli öğretmen Halil İbrahim Kaya, 26 yıllık öğretmenlik hayatında birçok öğrenci yetiştirdi. Kaya, 2. üniversite olarak ta tarım bölümünü tamamlayarak 2018 yılında öğretmenlik mesleğinden emekli oldu. Emekli olduktan sonra hobi olarak yıllarca merak ettiği mantar yetiştiriciliği işine giren Kaya, evinin arka kısmında bulunan depoyu mantar yetiştiriciliği için hazırladı.

Samanı önce kaynatarak, saman, kavak talaşı ve buğday kepeğinden oluşturduğu komposları hazırlayan Kaya, deponun içine döşediği demir askılıklara monte ettiği poşetlerde yüzde 70 nem oranı sağlayarak poşetleri mantarhaneye asıyor. 21 günlük 20 dereceli bölgede kuluçka döneminin ardından günlük havalandırma ve ışıklandırmasını yaparak 1 ay sonra yetiştirdiği istiridye mantarlarını eş, dost ile birlikte tüketmeye başlayan Kaya, masrafını kurtarmak için sipariş ile kilosunu 10 TL'ye satmaya başladı.

Mantar yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını ve mantarlarla uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini fark edemediğini anlatan emekli öğretmen Halil İbrahim Kaya, "26 yıllık eğitimcilik hayatımın ardından emekli oldum ve ardından ikinci üniversite olarak tarım okurken bu alanı keşfettim. Hobi olarak mantar yetiştirmeye başladım. 60-70 derecede samanı kaynatarak, 20 dereceye kadar soğutup ekimi yapıyorum ve 21 gün kuluçka döneminden sonra, bir hafta 10 günde büyümesi yani yaklaşık 1 ayda bu mantar oluşmakta. Kendimiz yiyoruz, eşe dosta veriyoruz. İhtiyacımızın fazlasını da isteyen olursa sipariş usulü ile karşılıyoruz. Biz bundan sonra hobi olarak, Allah sağlık sıhhat verirse bu şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Kaya, ürettiği mantarların maliyetinin yüksek olduğunu ancak kendi samanını kullandığı için maliyetini düşürdüğünü dile getirerek, mantarları hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yetiştirdiğini kesinlikle hormon kullanmadığının altını çizdi.

Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor

İbrahim Kaya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor - Son Dakika Ekonomi

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