Yıllarca özlemini çektikleri bebeklerini toprağa verdiler - Son Dakika

MUĞLA'da, yediği salatalığın nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 8 aylık Ateş bebek, gözyaşları arasında toprağa verildi. 10 yıllık tedavilerinin ardından kucağına aldıkları oğullarını kaybeden baba Mustafa Bulut ve anne Fatma Bulut cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Olay, perşembe günü saat 22.00 sıralarında Ula ilçesinde meydana geldi. Uzun yıllar çocuk sahibi olamayan ve 10 tüp bebek tedavisi gören marangoz ustası Mehmet Bulut (41) ile 13 yıllık kuaför eşi Fatma Bulut'un (33) 8 ay önce kucaklarına aldıkları oğulları Ateş'in yemeye çalıştığı salatalık parçası nefes borusuna kaçtı. Ateş'in morardığını fark eden ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Ateş bebeğe ilk müdahalesini yaptı. Ardından Ateş bebek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ateş bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Bulut çifti yasa boğulurken, Ateş bebeğin cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ateş Bulut'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakınları tarafından alınan cenaze toprağa verilmek üzere Ula Şehir Yeni Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Bulut çifti, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ailenin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Ateş bebek gözyaşları arasında toprağa verildi. 10 yıllık tedavilerinin ardından kucağına aldıkları oğullarını kaybeden baba Mustafa Bulut ve anne Fatma Bulut cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.