Son Dakika Haberleri: Yıllarca süren cinsel istismarı kanıtlayan ses kaydı Emre Yıldır'ı kurtarmaya yetmedi
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Yıllarca süren cinsel istismarı kanıtlayan ses kaydı Emre Yıldır'ı kurtarmaya yetmedi

47 dakika önce

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019’da Çorlu’da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi. Ahmet Emre Yıldır, intiharından 1 ay önce ailesine V.T isimli bir akrabalarının cinsel istismarına uğradığını anlattı.

Yıllarca süren cinsel istismarı kanıtlayan ses kaydı Emre Yıldır'ı kurtarmaya yetmedi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi. Ahmet Emre Yıldır, intiharından 1 ay önce ailesine 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan V.T isimli bir akrabalarının cinsel istismarına uğradığını ve bu istismarın 2011 yılına kadar dönem dönem yaşadığını anlattı. Ahmet Emre Yıldır ailesine durumu anlattıktan sonra 6 Mart 2018'de V.T ile yaptığı görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak suç duyurusu Emre Yıldır'ın intiharından sonra işleme konuldu.


'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' gerekçesiyle V.T, Emre Yıldır'ın intiharından 2 gün sonra 1 Mayıs'ta tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan V.T davanın ilk duruşmasında 8 Ağustos'ta tahliye edildi. Ahmet Emre Yıldır'ın ailesi "Suç duyurusundan sonra Emre'nin psikolojisi bozuldu. Adli sürecin uzaması nedeniyle Emre bunalıma girdi. Her gün 'Anne niye dönmüyorlar, bu insan niye serbest dolaşıyor' diye sık sık ağlıyordu. 'Benim sonum ne olacak' diye sık sık ağlardı. Sürekli yıkanırdı, 'Bu pislikten arınamıyorum anne, benim çocukluğumu, hayatımı mahvetti' diyordu" dedi.

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Ahmet Emre, Tekirdağ, Çorlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:30 
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