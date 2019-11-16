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Yıllardır atıl durumda bulunan hastanenin yıkımına başlandı

6 saat önce

Yapımı 30 milyona mal olan ve yıllardır atıl halde bulunan Araştırma Hastanesinin yıkımına başlandı.

Yıllardır atıl durumda bulunan hastanenin yıkımına başlandı, System.String[]

Yapımı 30 milyona mal olan ve yıllardır atıl halde bulunan Araştırma Hastanesinin yıkımına başlandı. Hastanenin çevresinde yaklaşık 10 yıldır ikamet eden aileler, 111 dönümlük araziye kurulan binanın harabeye dönmesi fırsat bilenlerden çok yakındıklarını ve bir yıl kadar sürecek yıkım işleminin tozuna, toprağına kurtulma pahasına katlanacaklarını belirttiler.


Yıkım ihalesini satın alan Murat Çermiksu, 1985 yılında yapımına başlanan Süleyman Demirel Hastanesinin 2005 yılında kolonlarında çürüklük tespit edilmesiyle boşaltıldığını söyleyerek, 14 senedir binanın neden atıl şekilde kaldığını açıkladı.


Atıl halde olan ve çevrede yaşamını idame ettiren vatandaşların çilesi haline gelen binanın yıkım işlemleri bir yıl sürecek. 80 kişinin çalıştığı yıkım çalışmasını anlatan Çermiksu, ihaleyi bir yıl süreyle aldıklarını ancak işlerini 8 ayda bitirmeyi planladıklarını niteledi. Çermiksu, çatılardan başladıkları soyundurma işlemlerine kapı ve pencerelerden devam edeceklerini, gerekli ve geri dönüşüme kazandırılabilecek malzemeleri ise ayıklayacaklarını söyledi.


"Çevrede yaşayan insanlar atıl binanın yıkılmasına sevindi"


Hastane çevresinde 9 yıldır yaşayan Hamza Taşdemir, "Atıl binada tahmin dahi edemeyeceğiniz rezillikler yaşanıyordu. İhaleyi alanlardan Allah razı olsun bizi bu durumdan kurtardılar. Şimdi biz bu yıkım aşamasında toza da pisliğe de katlanacağız, yeter ki kurtulalım" diye belirtirken, 10 yıldır ikametine hastanenin bulunduğu çevrede devam eden Yakup Çubukçu ise "Hırsızlıklar yapılıyordu, binayı talan ediyorlardı biz şu an binanın yıkılmasına seviniyoruz" şeklinde konuştu.


Adli Tıp Kurumunun da yıkım çerçevesine dahil olduğu 111 bin metrekarelik arazide yıkımın sürdürülebilmesi için, Adli Tıp Kurumunun bir ay içerisinde yeni binasına geçiş yapacağı belirtildi.


Yaklaşık bir yıl sürecek yıkım sürecinin ardından arazinin nasıl bir şekilde değerlendirileceği ise merak konusu oldu. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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