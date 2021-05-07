Yıllardır atıl olan alan mahallenin hizmetine sunuldu - Son Dakika

Yıllardır atıl olan alan mahallenin hizmetine sunuldu

07.05.2021 14:57
Yıllardır atıl olan alan mahallenin hizmetine sunuldu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Küçük Mustafapaşa Mahallesinde yıllarca atıl durumda olan 300 metrekarelik alan üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çocuk oyun alanı, muhtar evi ve kütüphanede incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden Küçük Mustafapaşa Mahallesine Muhtar Evi, Kütüphane ve Park kazandırıldı

ATIL ALAN MAHALLEMİZE KAZANDIRILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllarca atıl durumda olan alanı mahallelilerin kullanacağı bir alana dönüştürüldüğünü söyleyen Küçük Mustafapaşa Mahallesi Muhtarı Koray Özdemir, "Çocuk parkımızın ve Muhtar Evimizin yapıldığı alan daha önceden atıl bir durumdaydı. Sağ olsun Başkanımız Selahattin Gürkan alanımızı canlı bir hale getirdi. Malatyalı hemşerilerimiz eğitime önem veren, eğitimci bir kişiliği olan, kitaba önem veren ve okuyan bir başkana sahip oldukları için çok şanslılar. Bunun somut örneği de yapımı tamamlanan 300 m2'lik bu alandır. Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sadece bir mahallemiz değil birçok mahallemiz bu alandan faydalanacaklar" dedi.

GÜZEL BİR ALAN OLUŞTURDUK

Malatya'nın eski yerleşim yerlerinden olan Küçük Mustafapaşa Mahallesinde bugüne kadar sosyal alan ve yeşil alanın olmadığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Bizler de çalışmalarını tamamladığımız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz alanı kamulaştırdık. Kamulaştırmamızı yaptıktan sonra küçük bir çocuk parkı, muhtar evi yaptık. Mahallemizde yaşayan çocukların zamanlarını geçireceği bir alan oluşturduk. Ayrıca kitap okuyacakları bir alan da oluşturduk" açıklamasında bulundu.

MAHALLEMİZE GÜZEL BİR MEK N KAZANDIRILDI

Küçük Mustafapaşa Mahallesinde sosyal ve kültürel anlamda güzel bir mekân oluşturduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Belediye olarak bir taraftan alt yapı, üst yapı, çevre düzenlemesi, yollar, yeni hizmet binaları, yeni hizmet alanları ve yeni sektörlere iş yerleri oluştururken diğer taraftan da kültürel ve sosyal anlamda vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kütüphane, cep parkları, çocuk oyun bahçeleri gibi uygulamaları da yapıyoruz.Özellikle kapalı planı olan ve bitişik nizamın ağırlıklı olduğu yerlerde; çocuk bahçesi, yeşil alan, kütüphane ve muhtar evi gibi sosyal donatı alanlarının olmadığı mahallelerimizde Belediyemiz tarafından kamulaştırma yapılıyor.Yapılan kamulaştırma sonrasında alan içerisinde çocuk oyun alanları, duvarlarında çocukların ilgisini çekebilecek resimler, muhtar evi ve hemen yanında kütüphanenin olması hem bölge halkının çocuklarının alanda oynaması hem de kütüphaneden yararlanması amacına matuf alanlar oluşturuyoruz.

Hakikaten okumak çok büyük bir hadise. Duvarda resmedilenler arasında yazılan yazıda; "Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer." Çocuklarımızı eğitim anlamında bodur yapmamak için, susuz bırakmamak için, daha sonra kurutmamak için gayret etmeliyiz. Canlı, heyecanlı ve gelecek kuşaklara emanet edeceğimiz Türkiye'mizde gözümüzün arkada kalmaması anlamında çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeliyiz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Eğitime yeni okul alanları tahsis etmenin yanı sıra bu tür kültürel, sosyal eğitim faaliyetlerinin içerisinde olarak da hem eğitim formasyonuna destek noktasında hem de buradaki bölge halkının örgün eğitimine destek olması noktasında mekân oluşturulması gerçekleştirilmiş.

Mekânın başta muhtarımıza ve bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıllardır atıl olan alan mahallenin hizmetine sunuldu - Son Dakika


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