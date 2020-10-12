Yıllardır bacası tütmeyen eski fabrikaya, ödül yağdı - Son Dakika

Yıllardır bacası tütmeyen eski fabrikaya, ödül yağdı

12.10.2020 12:58
Yıllardır bacası tütmeyen eski fabrikaya, ödül yağdı, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin yıllardır bacası tütmeyen Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nı halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark Projesi'ne ödül yağıyor.

Kepez Belediyesi'nin yıllardır bacası tütmeyen Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nı halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark Projesi'ne ödül yağıyor. Başkan Tütüncü'nün örnek projelerle kültür ve sanat adasına dönüştürdüğü DokumaPark, bugüne kadar toplamda 10 ödülün sahibi oldu.

Antalya'da 1950'li yıllarda büyük umutlarla kurulan ve 2003 yılında zarar ettiği gerekçesiyle üretimi durdurularak, kaderine terk edilen Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın, tarihi dönüşümü ödül üstüne ödül alıyor. Başkan Hakan Tütüncü'nün girişimleriyle kentin en önemli sahipleri Antalyalıların, kullanımına kazandırılan DokumaPark Projesi 2, DokumaPark içinde yer alan Oyuncak Müzesi 4, Bir Zamanlar Antalya Müzesi 2, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi 1, Cemil Meriç Kitaplığı ise 1 ödül aldı. Kepez Belediyesi, müzeleri, sergi salonu, bilim merkezi, sanat sokağı ve konser alanıyla adeta bir kültür adasına dönüştürülen DokumaPark'ta hayata geçirdiği örnek projelerle 10 ödülün sahibi oldu.

Anadolu Oyuncak Müzesi

Kepez Belediyesi'ne 4 ayrı ödül kazandıran Anadolu Oyuncak Müzesi, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alıyor. Kepez Belediyesi'nin Dokuma Fabrikası'nın kreş binası olan yapıyı, düzenleyerek Antalyalılara armağan ettiği müze, 2017 yılında ziyaretçilerine kapılarını araladı. Bünyesinde 13 binin üzerinde oyuncak barındıran müze de, oyuncaklar 15 salonda, 15 ayrı temada ve 15 farklı düzenleme ile sergileniyor. Müzede; anılar odası, Pinokyo, ahşap oyuncaklar, masalcı nine, Temel Reis, deniz odası, sarı avlu, Pepe, arabalar, istasyon, tren odası, erken Cumhuriyet sınıfı, yap boz, peluş odası, geleneksel esnaf sokağı, geleneksel oyuncaklar, Kaleiçi sokağı Anadolu oyuncak tarihi gibi temalı salonlar yer alıyor. Çok yönlü olarak tasarlanan müze, masal diyarlarını andıran muazzam bir bahçeye açılıyor. Müzenin çıkış kapısında ise çocukları kara tren karşılıyor. Oyun bahçesi, etkinlik alanları ve tren kütüphane ile Anadolu Oyuncak Müzesi, çocukları anne ve babalarının çocukluğuna, büyükleri de kendi çocukluk anılarına götürüyor.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi

Kepez Belediyesi'ne 2 ayrı ödül kazandıran Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Antalya ve Dokuma Fabrikası'nın hatıralarını yaşatıyor. Antalya'nın önemli değerlerinin ve kentin hikayesinin anlatıldığı müze, eski Dokuma Fabrikasının idari binasında yer alıyor. Engelsiz ve aynı zamanda ekolojik (doğa dostu) özelliklere sahip müzede 2000 m2 sergi alanı bulunuyor. Yerli ve yabancı konukları muhteşem bir teknoloji hizmetinin beklediği müzede, sesli rehber eşliğinde 8 dilde müzeyi gezme imkanı sunuluyor.

Dokuma Modern Sanatlar Galerisi

Kepez Belediyesi'nin, kentin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı Modern Sanatlar Galesi, 4 ayrı salonda 1000 m2 alanda birbirinden özel sergilerle sanatseverleri ağırlıyor. Dokuma Fabrikası'nın yemekhane binasında özgün mimari yapısına sadık kalınarak restore edilen binada, 700 m2, 90 m2, 75 m2 ve 85 m2 büyüklüğünde 4 ayrı sergi salonu bulunuyor.

Cemil Meriç Kitaplığı

Kepez Belediyesi'ne ödül kazandıran Cemil Meriç Kitaplığı da, eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasında kitapseverlere hizmet verecek. Ünlü yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç'in adının verildiği müze kütüphane, iki katlı ve 900 metre kare alana kazandırılıyor. Tarihsel ve güncel edebi yapıtları içeren müze kütüphane kimliği ile hizmet verecek olan kitaplık, bu özelliği ile Türkiye'de İstanbul, Ankara, Adana ve Diyarbakır'dan sonra türünün 5. örneği olacak. Müzede, eski el yazmaları ve basma eserler de sergilenecek. - ANTALYA

Yıllardır bacası tütmeyen eski fabrikaya, ödül yağdı
Yıllardır bacası tütmeyen eski fabrikaya, ödül yağdı
Yıllardır bacası tütmeyen eski fabrikaya, ödül yağdı
Yıllardır bacası tütmeyen eski fabrikaya, ödül yağdı
Yıllardır bacası tütmeyen eski fabrikaya, ödül yağdı
Yıllardır bacası tütmeyen eski fabrikaya, ödül yağdı
Yıllardır bacası tütmeyen eski fabrikaya, ödül yağdı

Kepez Belediyesi, Antalya, oyunlar, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıllardır bacası tütmeyen eski fabrikaya, ödül yağdı - Son Dakika

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